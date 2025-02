Spahn schließt Schuldenbremsen-Reform im alten Bundestag nicht aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionsvize Jens Spahn schließt nicht aus, dass die Schuldenbremse noch mit den bestehenden Mehrheiten des Bundestages reformiert werden wird.



"Es ist ein Finanzierungsbedarf da, bei der Bundeswehr bis in die 30er-Jahre hinein", sagte Spahn den Sendern RTL und ntv. "Der nächste Kanzler, der zum Juni zum Nato-Gipfel nach Den Haag fährt, der muss ja belastbar darlegen können, zwei plus X Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung. Sonst brauchen wir transatlantisch, sonst brauchen wir in Washington gar nicht mehr anzutreten. Das ist uns allen bewusst."





