Knaller der Woche! Hier entsteht der zweitgrößte Goldproduzent in Kanada!

Liebe Leserinnen und Leser,

am 23. Februar 2025 gaben Equinox Gold Corp. und Calibre Mining Corp. ihre Fusion bekannt, um gemeinsam einen führenden Goldproduzenten mit Schwerpunkt auf den Amerikas zu schaffen.

Das fusionierte Unternehmen, das weiterhin unter dem Namen "Equinox Gold Corp." firmieren wird, wird in fünf Ländern tätig sein und insbesondere durch zwei bedeutende kanadische Goldminen gestützt: die Greenstone Mine in Ontario, die im November 2024 die kommerzielle Produktion aufnahm, und die Valentine Gold Mine in Neufundland und Labrador, deren erster Goldguss für Mitte 2025 geplant ist. Zusammen sollen diese beiden Minen bei voller Kapazität durchschnittlich 590.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Insgesamt wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen im Jahr 2025 etwa 950.000 Unzen Gold produziert, mit dem Potenzial, jährlich über 1,2 Millionen Unzen zu erreichen, sobald beide Minen ihre volle Produktionskapazität erreicht haben.

Fusionsbedingungen

Gemäß den Fusionsbedingungen erhalten Calibre-Aktionäre für jede gehaltene Calibre-Aktie 0,31 Aktien von Equinox. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Equinox-Aktionäre etwa 65 % und die ehemaligen Calibre-Aktionäre etwa 35 % der ausstehenden Aktien des kombinierten Unternehmens besitzen. Der geschätzte Marktwert des fusionierten Unternehmens beträgt 7,7 Milliarden CAD.

Aktionäre von Calibre Mining profitieren von der Fusion mit Equinox Gold in mehrfacher Hinsicht:

1. Beteiligung an einem größeren, diversifizierten Goldproduzenten

Nach der Fusion werden ehemalige Calibre-Aktionäre 35 % der Anteile am kombinierten Unternehmen halten.

Equinox Gold ist ein etablierter, wachsender Goldproduzent mit mehreren Minen und Entwicklungsprojekten in Nord- und Südamerika.

Das Unternehmen wird insgesamt fünf operative Goldminen besitzen und über eine stark diversifizierte Produktionsbasis verfügen.

2. Höhere Liquidität und Marktkapitalisierung

Die Fusion führt zu einem deutlich größeren Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 7,7 Mrd. CAD .

Equinox Gold ist an größeren Börsen gelistet, was höhere Liquidität und bessere Handelsmöglichkeiten für Investoren bedeutet.

3. Erhöhtes Produktionspotenzial und stabile Goldförderung

Das fusionierte Unternehmen wird im Jahr 2025 rund 950.000 Unzen Gold produzieren und hat das Potenzial, über 1,2 Millionen Unzen jährlich zu erreichen.

Kernprojekte wie die Greenstone- und Valentine-Mine bieten langfristiges Wachstumspotenzial.

Geringeres Risiko durch mehrere Standorte : Produktion und Einnahmen sind weniger abhängig von einzelnen Minen oder Ländern.

4. Starke finanzielle Position und Skaleneffekte

Die Fusion ermöglicht bessere Finanzierungsbedingungen und Synergien, die zu niedrigeren Produktionskosten führen können.

Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Infrastruktur könnten langfristig höhere Gewinnmargen erzielt werden.

5. Management mit bewährter Erfolgsbilanz

Das fusionierte Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam geführt, darunter Ross Beaty , eine Schlüsselfigur in der Bergbauindustrie.

Ein starkes Führungsteam kann langfristig für stabile Unternehmensentwicklung und Wachstum sorgen.

Calibre-Aktionäre tauschen ihre Anteile gegen eine Beteiligung an einem größeren, stabileren und wachstumsstärkeren Goldproduzenten. Sie profitieren von einer besseren Diversifikation, höheren Produktionskapazitäten, größerer Marktrelevanz und potenziellen Synergieeffekten, was langfristig den Wert ihrer Investition steigern könnte.

Strategische Vorteile der Fusion

Die Fusion bringt zwei bedeutende kanadische Goldminen zusammen: die Greenstone Mine und die Valentine Mine. Diese Synergien ermöglichen es dem neuen Unternehmen, von einer diversifizierten Produktionsbasis zu profitieren und die Expertise beider Unternehmen zu nutzen. Die Kombination wird auch die Betriebsabläufe optimieren und die Finanzkraft stärken, was zu einer verbesserten Risikomanagementstrategie führt.

Strategische Gründe für die Transaktion

Durch den Zusammenschluss von Equinox und Calibre entsteht:

Ein großer diversifizierter Goldproduzent in Amerika: Potenzial für eine jährliche Goldproduktion von mehr als 1,2 Millionen Unzen aus einem Portfolio von Minen in fünf Ländern Amerikas

Der zweitgrößte Goldproduzent in Kanada: Greenstone und Valentine, zwei neue langlebige, kostengünstige Tagebau-Goldminen, werden voraussichtlich zusammen 590.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, wenn sie ihre volle Kapazität erreicht haben

Erheblicher freier Cashflow: Die sofortige Steigerung der Produktion bei rekordhohen Goldpreisen führt zu einem überdurchschnittlichen freien Cashflow, um den Verschuldungsgrad schnell zu senken

Außergewöhnliches Wachstumsprofil: Zusätzliches Produktionswachstum durch die Inbetriebnahme von Valentine und eine Pipeline von Entwicklungs- und Expansionsprojekten

Erhebliches Neubewertungspotenzial auf der Grundlage der Bewertung von Vergleichsunternehmen: Größere Größe, geringeres Risiko, kurzfristiges Produktionswachstum und überlegener freier Cashflow im Vergleich zu Mitbewerbern, was ein erhebliches Neubewertungspotenzial bietet

Ein branchenführendes Team: Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Lieferung und Schaffung von Shareholder Value unter der Leitung von Ross Beaty sowie Blayne Johnson und Doug Forster von Featherstone Capital, die alle im Vorstand von New Equinox Gold vertreten sein werden

Die Transaktion mit einer Marktkapitalisierung von ca. 7,7 Milliarden CAD soll im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Fusion sicherte sich Calibre Wandelanleihen in Höhe von 75 Millionen US-Dollar von verschiedenen Investoren, darunter Equinox.

Positiv

Gründung des zweitgrößten Goldproduzenten in Kanada mit einem Produktionspotenzial von 1,2 Mio. Unzen pro Jahr

Sofortige Produktionssteigerung auf 950.000 Unzen Gold im Jahr 2025

Zwei neue langlebige, kostengünstige kanadische Minen (Greenstone und Valentine) zur Produktion von 590.000 Unzen pro Jahr

Verbesserte Portfoliodiversifizierung in fünf Ländern

Stärkung der Cashflow-Generierung in einem Umfeld mit hohen Goldpreisen

Negativ

Erhebliche Verschuldung mit der Notwendigkeit einer schnellen Entschuldung

Zusätzliche Schulden in Höhe von 75 Mio. US-Dollar durch Wandelanleihen

Hohe Kündigungsgebühren (145 Mio. US-Dollar für Equinox, 85 Mio. US-Dollar für Calibre) bei Scheitern des Geschäfts

Fazit:

Durch diese strategische Fusion entsteht ein bedeutender Akteur im amerikanischen Goldsektor, der für Investoren mehrere überzeugende Vorteile bietet.

Mit einer prognostizierten Goldproduktion von 950.000 Unzen im Jahr 2025, die auf 1,2 Millionen Unzen erweitert werden kann, gehört das fusionierte Unternehmen zu den weltweit führenden Goldproduzenten. Die Struktur der Transaktion mit einem Umtauschverhältnis von 0,31 erscheint gerecht, da sie die aktuellen Marktwerte widerspiegelt und den Calibre-Aktionären gleichzeitig eine sofortige Beteiligung am größeren, diversifizierteren Portfolio von Equinox ermöglicht.

Der Zeitpunkt ist angesichts der aktuellen Rekord-Goldpreise besonders strategisch, da diese einen erheblichen freien Cashflow generieren sollten, um den Schuldenabbau zu beschleunigen und zukünftiges Wachstum zu finanzieren. Der Fokus der Fusion auf kanadische Vermögenswerte – insbesondere die neuen Greenstone- und Valentine-Minen – verringert das Risiko des Portfolios erheblich, da Kanada eine überlegene Rechtsordnung und eine etablierte Bergbauinfrastruktur bietet.

Aus finanzieller Sicht zeigt die gleichzeitige Finanzierung durch Wandelanleihen mit einem Aufschlag auf den Markt das starke Vertrauen der Institutionen in das zusammengeschlossene Unternehmen. Der Zinssatz für diese Anleihen ist im aktuellen Zinsumfeld relativ attraktiv, was auf eine robuste Marktunterstützung für die Transaktion hindeutet.

Die Fusion erfüllt auch mehrere wichtige strategische Anforderungen: Die geografische Diversifizierung in fünf Ländern reduziert das Risiko einzelner Gerichtsbarkeiten; durch die Bündelung von Management-Know-how sollten operative Synergien entstehen; und die erhöhte Marktkapitalisierung könnte die Aufnahme in wichtige Indizes auslösen und damit potenziell institutionelle Investitionsströme fördern. Die verbesserte Größe und Liquidität des zusammengeschlossenen Unternehmens sollte eine Neubewertung der Bewertung unterstützen, die näher an der größerer Vergleichsunternehmen liegt, insbesondere angesichts des Fokus auf erstklassige Gerichtsbarkeiten.

Zu den wichtigsten Risiken, die es zu überwachen gilt, gehören Herausforderungen bei der Umsetzung während der Integration, mögliche Verzögerungen beim Hochfahren der neuen kanadischen Minen und die Notwendigkeit, die operative Exzellenz über ein erweitertes Portfolio hinweg aufrechtzuerhalten. Die Beteiligung der Branchenveteranen Ross Beaty und Featherstone Capital schafft jedoch Vertrauen in die strategische Aufsicht und die Umsetzungsfähigkeit.

Sicherlich ein guter Schachzug von Equinox, der in unseren Augen Sinn macht. Denn somit hat Equinox wieder mehr Luft zum Atmen und verbessert seine Bilanz. Mit dieser Transaktion ist man dem Schritt ein 1-Mio. Unzen Produzent zu werden einen großen Schritt näher gekommen!

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick: