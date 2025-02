Devisen Eurokurs wenig bewegt - Fokus auf US-Verbrauchervertrauen Nach den Kursschwankungen zu Wochenbeginn hat sich der Kurs des Euro am Dienstag kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Vormittag bei 1,0465 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,0466 …