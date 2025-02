DZ Bank überrascht mit Rekordgewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschender Rekordgewinn: Die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe hat 2024 trotz deutlich gestiegener Vorsorge für mögliche Rückschläge die bisherigen Bestmarken aus dem Vorjahr übertroffen. Der Vorsteuergewinn stieg von rund 3,2 Milliarden Euro auf gut 3,3 Milliarden Euro, der Überschuss legte um sieben Prozent auf 2,39 Milliarden Euro zu.

"Unser diversifiziertes Geschäftsmodell hat sich in diesem schwierigen Umfeld als besonders robust erwiesen", bilanzierte DZ-Bank-Chef Cornelius Riese in Frankfurt. Noch Ende August hatte Riese auf Basis der Halbjahreszahlen für die Gruppe ein Vorsteuerergebnis in einer deutlich niedrigeren Spanne von 2,0 Milliarden Euro bis 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.