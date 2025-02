Palantir: Jetzt nimmt der Crash richtig Fahrt auf – Momentum endgültig vorbei?

Die Palantir-Aktien sind seit letztem Mittwoch in einer Verlustserie gefangen. In einem Bericht der Washington Post hieß es, dass US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ein Memo an das Pentagon und die Militärführung geschickt habe, in dem er vorschlug, den Verteidigungshaushalt in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr um 8 Prozent zu kürzen.

Etwa 17 Kategorien wären von den Kürzungen ausgenommen, darunter US-Grenzoperationen und Munitionsbeschaffungen, so die Post. Dies gefährdet eine zentrale Einnahmequelle von Palantir, da das Unternehmen stark von US-Regierungsaufträgen abhängig ist.