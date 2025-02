VIER LÄNDER IN DER ENGEREN AUSWAHL FÜR THE GAMES OF THE FUTURE 2027

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Brasilien, Serbien, Südafrika und Usbekistan im

Rennen um die Ausrichtung des globalen phygitalen Sportereignisses



Phygital International (PI), der exklusive Rechteinhaber und Verwalter von The

Games of the Future (GOTF), gab heute bekannt, dass Brasilien, Serbien,

Südafrika und Usbekistan in die engere Auswahl für die Ausrichtung der GOTF 2027

gekommen sind. Die Games of the Future sind das weltweit führende phygitale

Sportturnier, das Sport- und Esport-Athleten aus aller Welt zusammenbringt.





Da die Vereinigten Arabischen Emirate die GOTF 2025 und Kasachstan 2026ausrichten werden, hat der Wettbewerb für die Ausgabe 2027 großes Interesse beiden Nationen geweckt, die sich in der Welt des phygitalen Sports an die Spitzesetzen wollen.Nis Hatt, CEO von Phygital International , sagte: "Wir haben Angebote aus derganzen Welt erhalten, was das wachsende Bewusstsein und die Leidenschaft fürphygitalen Sport weltweit unterstreicht. Wir möchten uns bei allen Nationenbedanken, die sich als Gastgeber für The Games of the Future 2027 beworbenhaben, und freuen uns, bekannt zu geben, dass Brasilien, Serbien, Südafrika undUsbekistan als potenzielle Gastgeber in die engere Wahl gekommen sind."Nach weiteren Bewertungen und detaillierten Beurteilungen der Vorschläge allerFinalisten wird die endgültige Entscheidung über das Gastgeberland für die GOTF2027 im Sommer 2025 bekannt gegeben.Hinweis für Redakteure:Informationen zu Phygital International :Phygital International ist weltweit führend in der Förderung und Innovation vonphygitalen Sportarten, bei denen physische Sportarten und digitale Spiele inWettkämpfen nahtlos ineinander übergehen. Als offizieller Betreuer und Betreiberder jährlich weltweit stattfindenden Games of the Future definiert PhygitalInternational das Sporterlebnis der Zukunft neu. In seiner Rolle als Organisatorvon Turnieren und Betreuer von Bewerbungen der Gastgebernationen bringt PhygitalInternational Sportlerinnen und Sportler, Spielerinnen und Spieler undCommunities in einer einzigartigen hybriden Umgebung zusammen und verschiebt dieGrenzen sowohl des traditionellen Sports als auch des Gamings weltweit.Weitere Informationen finden Sie unter https://phygitalinternational.com/.(https://phygitalinternational.com/)Informationen zu The Games of the Future:The Games of the Future sind eine jährliche internationale Veranstaltung, diedie Welten des Physischen und Digitalen miteinander verbindet und den Höhepunktdes phygitalen Sports darstellt. Das jährliche Turnier bringt die nächsteGeneration dynamischer Sporthelden aus der ganzen Welt zusammen, um sich ineiner Vielzahl von Sportarten und Herausforderungen zu messen. Die The Games ofthe Future 2025 und 2026 werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten bzw. inKasachstan stattfinden. Weitere Informationen finden Sie unter:https://gofuture.games/. (https://gofuture.games/)Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:press@phygitalinternational.com (mailto:press@worldphygital.org)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2626086/Phygital_International_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2626085/Phygital_International_2.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/2529536/5179093/Phygital_International_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vier-lander-in-der-engeren-auswahl-fur-the-games-of-the-future-2027-302383669.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175087/5978175OTS: Phygital International