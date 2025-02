Cyberangriffe auf Produktionsbetriebe nehmen weltweit zu - doch weniger als die Hälfte sind darauf vorbereitet

Singapur (ots/PRNewswire) - Geschätzte Ausfallzeiten kosten einzelne Unternehmen

bis zu zwei Millionen US-Dollar; herkömmliches "Air Gapping" reicht nicht mehr

aus



Eine weltweite Studie von Omdia hat ergeben, dass 80 Prozent der

Fertigungsunternehmen im letzten Jahr einen erheblichen Anstieg an

Sicherheitsvorfällen oder -verletzungen insgesamt zu verzeichnen hatten, aber

nur 45 Prozent in Bezug auf ihre Cybersicherheit angemessen vorbereitet sind.





Omdia befragte weltweit über 500 Führungskräfte aus dem Technologiebereich zurKonvergenz von Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) - oderphysischen Systemen - in ihren Kerngeschäften und wie sie mit denHerausforderungen der Cybersicherheit umgehen. Der Bericht für die Studie wurdein Zusammenarbeit mit Telstra International, dem globalen Unternehmensbereichdes führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmens Telstra, erstellt.Das erhöhte Risiko von Cyberangriffen entsteht, da Produktionsbetriebe dazuübergehen, IT-Ressourcen wie Cloud, KI und Internet der Dinge (IoT) als Teilihrer digitalen Transformation zu nutzen - ein Prozess, der als Industrie 4.0definiert wird. Die Konvergenz von IT und traditioneller OT kann zwar dieSkalierbarkeit, Resilienz und Effizienz des Betriebs erhöhen, vergrößert aberauch die Angriffsfläche für Cyber-Bedrohungen. Kritische Branchen sind zunehmendlukrative Ziele für Cyberangriffe, einschließlich Ransomware.Produktionsbetriebe, die von einem Cyberangriff betroffen waren, berichteten,dass ein Problem mit der Ausfallsicherheit oder Verfügbarkeit im Einzelfallzwischen 200.000 und zwei Millionen US-Dollar kosteten. Die größten Schädenentstanden, wenn Vorfälle Unternehmens- und Konzernsysteme oder dieProduktionssteuerung betrafen.Geraldine Kor , Head of Global Enterprise Business bei Telstra International ,sagt: "Eine größere Konnektivität zwischen IT und OT ist notwendig, umfortschrittliche Technologien für Innovationen in der Produktion zu nutzen, abersie erhöht auch die Risiken einer Sicherheitsverletzung." Allerdings seien nurwenige Unternehmen bei Schutz und Abwehr von Cyberrisiken ausreichendvorbereitet."Unsere Studie hat auch eine fragmentierte Herangehensweise bei derSicherheitsverantwortung aufgedeckt, die dazu führen kann, dassProduktionsbetriebe keine klare Ausrichtung haben. Die Zuständigkeiten müsseneindeutig und einheitlich sein, so dass eine Gruppe oder Person die Befugnishat, auf die Sicherheitsherausforderungen für unternehmenskritische Systeme zureagieren. Ebenso wichtig sind die richtigen Mitarbeitenden und einesicherheitsorientierte Unternehmenskultur, da ihr Fehlen die