Walmart – US-Einzelhandelsgigant legt Q4-Ergebnis vor

Walmart (US9311421039), die Nummer 1 im US-Einzelhandel vor Amazon.com und Costco Wholesale, meldete am 20.2. mit den Ergebnissen zum vierten Quartal einen Umsatzanstieg um 4,1 Prozent auf 180,6 Mrd. US-Dollar gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs, im Gesamtjahr wurden 681 Mrd. US-Dollar umgesetzt (+5,1 Prozent). Abermals erwies sich das Online-Geschäft mit einem Plus von 16 Prozent als Wachstumstreiber. Der Betriebsgewinn für Q4 konnte um 8,3 Prozent auf 7,9 Mrd. US-Dollar gesteigert werden, auch die operative Marge stieg an (auf 4,4 Prozent). Für das neue Geschäftsjahr erwartet Walmart, dass die Umsätze zwischen 3 und 4 Prozent ansteigen, worauf die Aktie knapp 10 Prozent abgab. Wer das Niveau zum defensiven Einstieg nutzen will, könnte zum Discount-Zertifikat greifen.

Discount-Strategien mit 7,7 Prozent Puffer (Juni)