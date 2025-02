Flaggschiff der 3. Generation glänzt auf der EuroCIS 2025

SUNMI stellte auf der EuroCIS 2025 seine intelligenten mobilen Endgeräte der V3-Familie vor und erweiterte damit seine Produktpalette als „weltweit meistverkauftes Android-Mobilgerät" (Nielsen 2023). Diese Serie verfügt über ein schlankes, ultradünnes Design mit einer Höhe von 16,7 mm und ein 6,75-Zoll-HD-Display und wird von einem Qualcomm Snapdragon 8-Kern-Prozessor mit 2,4 GHz und Hyper-WiFi-Technologie angetrieben. Außerdem sind eSIM für globales Roaming und SoftPOS-Funktionen für kontaktloses Bezahlen integriert. Funktionen wie das Scannen von Laser-Barcodes, die Erkennung von Fingerabdrücken und eine Vielzahl von Zubehörteilen sowie ein 50-mm-Hochleistungsdrucker und zwei Druckmodule sorgen für Vielseitigkeit in verschiedenen Szenarien – ob es sich um die Bestellung per QR-Code in Restaurants, PDAs im Einzelhandelsmanagement oder die Online-Auftragsannahme handelt. Durch die Kombination fortschrittlicher Software und Hardware definiert die SUNMI V3-Familie mobile Geschäftsterminals mit ihrer „multifunktionalen Vielseitigkeit" neu und ermöglicht es globalen Händlern, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine neue Ära des intelligenten Geschäftslebens einzuleiten.

Nach seiner Premiere auf der NRF-Messe im Januar hat das neue Android-Flaggschiff der dritten Generation von SUNMI seinen ersten Auftritt in Europa und bietet ein verbessertes Einkaufserlebnis. Am SUNMI-Stand zog die vielfältige Produktpalette die Besucher in ihren Bann, darunter das Commercial PAD mit mehreren Größen, Zubehör und Schnittstellen, das FLEX 3 mit seinem modularen und flexiblen Design, die T3-Familie, die ein idealer digitaler Partner für den High-End-Einzelhandel ist, und die P3-Familie, die Bestell- und Zahlungsvorgänge nahtlos integriert. Das bahnbrechende L3 erweiterte die Anwendungsszenarien und zog zahlreiche Zuschauer an, die sich für die ausgestellten Innovationen interessierten und sie bestaunten.

