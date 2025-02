Heidelberg Materials präsentiert sehr gute Geschäftszahlen 2024 (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 140,3 auf Tradegate (25. Februar 2025, 11:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -11,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,57 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 25,39 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 128,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -8,41 %/+8,05 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Operatives Ergebnis:- Konzernumsatz stabil bei 21,2 Mrd EUR- Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) steigt auf 3,2 Mrd EUR (+6%)- Bereinigtes Ergebnis pro Aktie bei 11,9 EUR (+11 %)- Erneut hervorragende Kapitalrendite - ROIC bei rund 10 % (VJ: 10,3 %)- Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet im 2. Quartal 2025 - Aktiender ersten Tranche eingezogen- Spezifische CO?-Emissionen sinken weiter - Auslieferung des weltweit erstenCarbon Captured Net-Zero-Zements evoZero® im Laufe des Jahres 2025- Portfolio weiter optimiert - Akquisitionen in wichtigen Wachstumsmärkten- Optimistischer Ausblick 2025 - RCO zwischen 3,25 - 3,55 Mrd EUR und ROIC beirund 10 % erwartetHeidelberg Materials blickt auf ein sehr gutes Geschäftsjahr 2024 zurück. DerKonzernumsatz lag trotz rückläufiger Absatzmengen mit 21,2 Mrd EUR auf demVorjahresniveau. Dank eines strikten Kostenmanagements stieg das Ergebnis deslaufenden Geschäftsbetriebs (RCO) um 6 % auf ein neues Allzeithoch von 3,2 MrdEUR. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie ist deutlich um 11 % auf 11,9 EURgestiegen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) erreichte wie imVorjahr einen Wert von rund 10 %. Mit einem guten Free Cashflow von 2,2 Mrd EURlag der dynamische Verschuldungsgrad auf Vorjahresniveau bei 1,2x. Diespezifischen Netto-CO?-Emissionen sind um weitere 1,3 % auf 527 kg/tzementartigem Material gesunken, und der Umsatzanteil an nachhaltigen Produktenim Geschäftsbereich Zement stieg weiter auf 43,3 % (i. V.: 39,5 %)."Wir haben unseren Wachstumskurs konsequent fortgesetzt und können auch imvergangenen Geschäftsjahr auf ein sehr gutes Unternehmensergebniszurückblicken", sagt Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender vonHeidelberg Materials. "Unsere Präsenz im Kernmarkt Nordamerika und einigenweiteren wichtigen Wachstumsmärkten haben wir weiter ausgebaut. Dank unsererbreiten geografischen Aufstellung sowie einem aktiven Kosten- undPreismanagement konnten wir Nachfragerückgänge in einzelnen Regionen mehr alskompensieren.Besonders stolz bin ich darauf, dass wir im vergangenen Jahr wieder wichtigeMeilensteine in unserer nachhaltigen Transformation erreicht haben. Mit dermechanischen Fertigstellung unseres Leuchtturmprojekts im norwegischen Brevikhaben wir die Weichen für die Inbetriebnahme der weltweit ersten Anlage zurCO?-Abscheidung und -Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in einemZementwerk gestellt. Bereits im Laufe des Jahres 2025 werden wir Carbon CapturedevoZero®-Zement mit Net-Zero-Fußabdruck an unsere Kunden in Europa ausliefern