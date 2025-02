MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die bayerische Wirtschaft ist mit dem Umbau der Energieversorgung nicht zufrieden und fordert dringend mehr Tempo. "Die Energiewende kommt nicht voran, bleibt einmal mehr hinter den Erwartungen zurück", sagt der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt. "Erneut können wir keine Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr erkennen. Das ist alarmierend." In beinahe allen Bereichen verfehle der Ausbaufortschritt weiterhin die vorgegebenen Ziele.

Schon zum 13. Mal hat die vbw Prognos mit einem Monitoring der Energiewende in Bayern und Deutschland beauftragt. Die Studie kommt in vielen Bereichen zu unerfreulichen Ergebnissen. Während sich die Situation bundesweit insgesamt zumindest leicht verbessert hat, ist die Bewertung für den Freistaat in einzelnen Punkten sogar etwas schlechter geworden.