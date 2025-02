Unternehmen in Deutschland investieren weiter in ihre Belegschaft und erhöhen auch 2025 signifikant ihre Mitarbeiter-Benefits (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Roland Berger führt mit über 1.700 Befragten, die bislang größte Marktanalysezu Employee Benefits mit Fokus auf Personalverantwortliche in Deutschlanddurch- Über 80 Prozent empfinden den Markt für Mitarbeiterzusatzleistungen alsintransparent; viele kennen die steuerlichen Regularien nur unzureichend- Im Durchschnitt bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern 6,6 Benefits an; 2025planen sie 1,4 neue einzuführenImmer mehr Unternehmen setzen auf freiwillige Zusatzleistungen, um Arbeitskräftezu gewinnen und zu halten. Entsprechend stark wächst der Markt für solcheBenefits; allein das Fahrradleasing hat sich seit 2019 verfünffacht. Doch sowohlEntscheider in den Unternehmen als auch Anbieter von Mitarbeiter-Benefits leidenunter mangelnder Transparenz des Markts sowie unzureichender Kenntnis derRegularien: 82 Prozent der Personalleiter finden es schwierig, sich im Dschungelder Anbieter von Mitarbeiterzusatzleistungen zurechtzufinden. 27 Prozent kennendie Freibeträge für Gesundheitsförderung nicht, 15 Prozent ist dieEntgeltumwandlung nicht bekannt und fünf Prozent nutzen die steuerbegünstigteSachbezugsprämie nicht. Da zudem oft keine gezielte Auswahl der geeignetenLeistungen stattfindet, steigen die Kosten unnötig, während die gewünschteWirkung nicht oder nur zum Teil erreicht wird. Das zeigt die bisher größteMarktanalyse zu Employee Benefits in Deutschland mit Fokus aufPersonalverantwortliche, für die Roland Berger gemeinsam mit Partnern aus derBranche mehr als 1.700 HR-Experten befragt hat. Aus den Ergebnissen lassen sichAnsätze zur Optimierung der Effizienz ableiten."Die Bandbreite an Mitarbeiter-Benefits geht heute weit über die (betriebliche)Altersvorsorge, Essensgutscheine oder Obst am Arbeitsplatz hinaus", sagt FabianNeuen, Partner bei Roland Berger. "Der Markt bietet viele neue Angebote, etwa imBereich Gesundheit, Fitness oder Mobilität, wodurch gleichzeitig auch dieErwartungen der Arbeitnehmer steigen. Als Arbeitgeber heißt es daher, genauhinzuschauen und nicht nur die gesetzlichen und steuerlichen Regularien genau zukennen, sondern auch zu ermitteln, welche Leistungen den eigenen Arbeitnehmernwirklich wichtig sind. Nur so erreicht man zielgenau die gewünschte Wirkung undkann gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle halten. Zudem sollten dieDienstleister hier unterstützen und ihr Angebot optimieren. Mit unsererMarktanalyse legen wir für beides die Grundlage."Strategisch zielgenaue Leistungen statt GießkannenprinzipEin zentrales Ergebnis der Umfrage ist, dass es beim Employer Branding weniger