WeRides neuestes Robotaxi GXR startet den ersten vollständig unbemannten kommerziellen Betrieb in Peking

BEIJING, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- WeRide (Nasdaq: WRD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der autonomen Fahrtechnologie, gab die Genehmigung zur Einführung seines Robotaxis der neuesten Generation, des GXR, für vollständig unbemannte, kostenpflichtige Mitfahrdienste (Ride-Hailing-Services) in Peking bekannt. Dies ist das zweite Robotaxi-Modell von WeRide, das in Peking vollständig fahrerlos betrieben wird, und der erste groß angelegte kommerzielle Einsatz von GXR in China, nachdem es im vergangenen Dezember auf der Uber-Plattform in Abu Dhabi eingeführt wurde.

In nur vier Monaten seit der offiziellen Markteinführung von GXR hat WeRide den vollständig unbemannten kommerziellen Betrieb erreicht und damit „WeRide-Geschwindigkeit" bei der kommerziellen Einführung des autonomen Fahrens demonstriert.

„Der kommerzielle Start von Robotaxi GXR in Peking ist ein entscheidender Erfolg für WeRide und die autonome Fahrindustrie", sagte Dr. Tony Han, Gründer und CEO von WeRide. „Indem wir in nur vier Monaten von der Produkteinführung zum unbemannten kommerziellen Betrieb übergegangen sind, haben wir gezeigt, dass die autonome Technologie bereit ist, verschiedene Transportbedürfnisse in großem Umfang zu erfüllen. Mit dieser Erweiterung setzen wir weiterhin den Standard für autonome Mobilität und machen die selbstfahrende Technologie für Fahrgäste überall zur Realität."

Das GXR ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahren Einsatz von WeRides für Robotaxis und verfügt über eine branchenführende redundante Drive-by-Wire-Chassis-Architektur der Stufe L4, einen offenen mobilen Fahrraum und das weltweit erste versteckte B-Säulen-Design. Es kann bis zu fünf Fahrgäste aufnehmen und bietet den breitesten Ein- und Ausstiegsraum, den besten Sitzplatz sowie den größten Stauraum für Gepäck in der Robotaxi-Industrie. Nutzer können ein GXR über die WeRide-Go-App anfordern, die in den wichtigsten Handy-App-Stores erhältlich ist.

Als weltweit einziges Unternehmen für autonome Fahrtechnologie, das sowohl in China als auch in Übersee kommerzielle Robotaxi-Dienste anbietet, hat WeRide Robotaxi-Dienste in Beijing, Guangzhou, Nanjing, Ordos, Suzhou sowie Abu Dhabi eingeführt. Im Jahr 2024 führte WeRide in Zusammenarbeit mit Uber die größte kommerzielle Robotaxi-Flotte im Nahen Osten ein. Im Jahr 2025 wird WeRide einen vollständig unbemannten Robotaxi-Betrieb in Zürich, Schweiz, aufnehmen.

WeRide startete vollständig unbemannte Robotaxi-Dienste in Peking im Juni 2023. Mit dem kommerziellen Start von GXR wird WeRide den Umfang und die Größe des Dienstes weiter ausbauen und plant, die Zahl der Robotaxi-Betriebe in Peking bis 2025 auf mehrere hundert zu erhöhen.

