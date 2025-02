Diese Atom-Aktie könnte Anleger heute zum Strahlen bringen!

Aber auch die Aktien weniger heiß diskutierter Werte haben von der zu erwartenden Atom-Renaissance profitiert – so zum Beispiel die Anteile von BWX Technologies, die sich in den vergangenen 12 Monaten zeitweise um 50 Prozent verteuert hat.

Atomkonzern BWX Technologies mit Quartalszahlen

Hinter BWX Technologies steckt eine Ausgründung des traditionsreichen, 1867 gegründeten Anlagenbauers Babcock & Wilcox. Das Unternehmen ist ein bedeutender Zulieferer der Atomindustrie insbesondere in den USA und stellt unter anderem Dampfgeneratoren sowie Reaktoren für militärische Zwecke (in Flugzeugträgern und U-Booten) her.

Am Montagabend hat das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Diese sind über den Erwartungen der Analysten ausgefallen und könnten der Aktie nach den Verlusten der vergangenen Wochen neues Leben einhauchen.

Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 2,9 Prozent auf 746,3 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 26,3 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Auch der Gewinn überraschte zur Oberseite.

Hatten Experten mit einem Ertrag von 0,81 US-Dollar pro Aktie erwartet, konnte BWX Technologies einen Gewinn von 0,92 US-Dollar je Anteilsschein präsentieren. Insgesamt erwirtschaftete der Konzern einen Nettogewinn in Höhe von 71,1 Millionen US-Dollar. Das bedeutet eine Nettomarge von 9,5 Prozent.

Mit Blick auf die Verteilung der Erlöse und Gewinne bleiben die Regierung beziehungsweise die US-Streitkräfte der wichtigste Auftraggeber des Unternehmens. Regierungsaufträge sorgten für Umsätze in Höhe von 595,0 Millionen US-Dollar und einen (bereinigten) operativen Ertrag von 116,7 Millionen US-Dollar, während kommerzielle Aufträge 152,3 Millionen US-Dollar und einen EBITDA-Gewinn von 23,7 Millionen US-Dollar einbrachten.

Fortgesetztes Unternehmenswachstum in Aussicht gestellt

Für das kommende Geschäftsjahr stellte CEO Rex Geveden einen bereinigten Gewinn in Höhe von 3,40 bis 3,55 US-Dollar pro Aktie in Aussicht. Der operative Ertrag soll sich auf 550 bis 570 Millionen US-Dollar belaufen, woraus ein freier Cashflow in Höhe von 265 bis 285 Millionen US-Dollar erzielt werden soll – dieser ist mit Blick auf die langfristigen Verbindlichkeiten des Konzerns in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar von großer Bedeutung.

Auch über 2025 hinaus sieht der Vorstandsvorsitzende eine ansprechende Geschäftsentwicklung: "Die Nachfrage in unseren Endmärkten Nationale Sicherheit, saubere Energie und Nuklearmedizin wächst weiter und wir investieren sowohl in organisches als auch anorganisches Wachstum [Anm. der Redaktion: Zukäufe] um unser Portfolio qualitativ hochwertiger Nuklear-Lösungen zu verstärken."

Starke Erholungsgewinne möglich

Angesichts der überschaubaren Handelsumsätze sowohl in der Nach- als auch in der Vorbörse ist noch nicht abzusehen, wie der Markt die Zahlen bewertet. Die Aktie könnte jedoch vor erhöhter Volatilität stehen, denn der Optionsmarkt hatte eine Kursbewegung von 9,6 Prozent eingepreist.

Mit Blick auf die 30-Prozent-Korrektur der vergangenen Wochen und einem Aktienkurs an der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar könnten die über den Erwartungen ausgefallenen Zahlen am Dienstag und darüber hinaus für neues Kaufinteresse sorgen.

Fazit: Trotz guter Zahlen kein Kauf

Aus einer Bewertungsperspektive ist die Aktie jedoch kein Schnäppchen. Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist BWX Technologies für 2025 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,8 bewertet. Das ist angesichts des Umsatzwachstums im einstelligen Prozentbereich eine ordentliche Hausnummer und liegt auch deutlich über dem Fünfjahresmittel der Aktie (22,7).

Daher ist fraglich ob den Anteilen über kurzfristige Gewinne hinaus eine nachhaltige Erholung gelingen kann. Für zusätzlichen Verkaufsdruck könnte außerdem sorgen, dass Microsoft seine Pläne zum Ausbau von KI-Zentren offenbar zurückfährt, was einen weniger hohen als bislang angenommenen Energiebedarf bedeuten könnte.

Auch will US-Präsident Donald Trump die Rüstungsausgaben der USA kürzen. Diese Summe an Belastungsfaktoren spricht trotz der guten Zahlen gegen einen Einstieg zum aktuellen Zeitpunkt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die BWX Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 95,86EUR auf Tradegate (25. Februar 2025, 12:12 Uhr) gehandelt.

