Mehr als nur Übergangslösungen bauen (FOTO)

Stuttgart, Nürnberg (ots) - Die deutsche Brückenlandschaft ist in die Jahre

gekommen und braucht dringend eine groß angelegte Verjüngungskur. Die

Herausforderung ist enorm, die Gelder für zwingend anstehende Sanierungen knapp.

Das Land Baden-Württemberg und Städte wie Stuttgart oder Nürnberg setzen darauf,

den anstehenden Sanierungsmarathon strukturiert, kosteneffizient und nachhaltig

anzugehen. Bei den langfristig angelegten Sanierungs-Fahrplänen unterstützt sie

das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen

Drees & Sommer SE.



Beton bröckelt, Stahl rostet, Tragfähigkeit schwindet - davon sind in

Deutschland beunruhigend viele Brücken bedroht. Mehr als 8.000 von ihnen gelten

derzeit im gesamten Autobahnnetz als sanierungsbedürftig, an Bundesstraßen sind

es rund 3.000 an der Zahl. So lautet das Ergebnis einer Untersuchung des Bunds

für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die auf Daten des

Bundesverkehrsministeriums basiert[i]. Jede zweite Straßenbrücke in kommunaler

Verantwortung stuft eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik aus dem

Jahr 2023 zudem als marode ein.[ii] Zusätzlich müssen mehr als 1.100 Bahnbrücken

instandgesetzt oder ersetzt werden.[iii]







wie der Carola-Brücke in Dresden oder die jahrelange Unterbrechung einer

wichtigen Verkehrsader das andere", sagt der promovierte Bauingenieur Christian

Ganz von Drees & Sommer. Als Senior Experte ist er dort als Spezialist für

Brückenbauten tätig. Begleitet hat er beispielsweise den Neubau der

Filstalbrücke, Deutschlands dritthöchste Bahnbrücke, oder den Neubau der

Osthafenbrücke in Frankfurt am Main. "Insbesondere überalterte und schadhafte

Brücken stellen nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar - sie verursachen auch

finanzielle und personelle Belastungen", sagt Ganz.



Was der Brückenspezialist meint, das lässt sich auf der Autobahn A45 zwischen

Frankfurt und Dortmund genau beschreiben. Die Rahmede-Talbrücke wurde im Jahr

2021 komplett gesperrt und 2023 schließlich gesprengt. Seitdem fließt der

Verkehr mitten durch Lüdenscheid. Anwohner müssen Dauerstau, erhöhte

Feinstaubwerte und Lärmbelästigung ertragen. Logistikunternehmen, Handwerker und

Dienstleister fahren Umwege, was Zeit und Energiekosten verursacht. In einer

Studie für den Verkehrsverband Westfalen hatte die IW Consult GmbH,

Tochtergesellschaft des Instituts der deutschen Wirtschaft, bereits im Jahr 2022

Negativeffekte in Höhe von mindestens 1,8 Milliarden Euro[iv] ermittelt, die in

den fünf Jahren nach Beginn der Brückensperrung entstehen. Täglich fuhren vor

der Sperrung rund 48.000 Pkw und knapp 16.000 Lkw über die Brücke. Seit der Seite 2 ► Seite 1 von 6





