Tesla-Tochter kauft Teil aus Insolvenz

HeikoEll schrieb 18.02.25, 15:01

Trump EPA to Transmit California Waivers to Congress in Accordance with Statutory Reporting Requirements!



Quelle: https://www.epa.gov/newsreleases/trump-epa-transmit-california-waivers-congress-accordance-statutory-reporting



Kurz erklärt:



Der Staat Kalifornien hat unter anderem den Handel von CO2-Zertifikaten geregelt! (regulate Zero Emission Vehicle (ZEV)) Dieser Regelung haben sich 17 US-Staaten angeschlossen!



Jetzt ist Trump ziemlich clever (meint er) und sagt; “Ok, Biden hat zwar seinerzeit diese Gestaltungs- und Organisationsarbeit Kalifornien überlassen, aber Kalifornien hat sich diese Regeln niemals vom Kongress legitimieren lassen!”



Jetzt sagt der Administrator der Environmental Protection Agency (EPA), Lee Zeldin (in Gegenwart von Trump); “das holen wir jetzt nach” und reicht diese sogenannten “California Waivers” dem Kongress mit dem selbstverständlichen Ablehnungsziel zur Abstimmung!



Mit der Ablehnung ist mit sofortiger Wirkung der Zertifikatehandel unter den Automobilherstellern Geschichte!



Das bedeutet auf Grundlage der 2024er Zahlen eine Gewinnschmälerung bei Tesla um 8,3% oder 588 Mio US-Dollar