High Tide pausiert die geplante Übernahme der Purecan GmbH und prüft alternative Möglichkeiten mit Purecan zum Eintritt in den deutschen Markt für medizinisches Cannabis

CALGARY, AB, 25. Februar 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen, gab am 13. Januar 2025 seine Absicht bekannt, in den deutschen medizinischen Cannabismarkt einzutreten, indem es eine 51%ige Beteiligung an der Purecan GmbH („Purecan“) für ca. 4,8 Millionen Euro erwirbt. Während der laufenden Due-Diligence-Prüfung hat das Unternehmen die optimale Struktur für diese Transaktion neu bewertet und prüft nun alternative Möglichkeiten mit Purecan, die es High Tide ermöglichen, sein geplantes kommerzielles Engagement auf dem deutschen Markt fortzusetzen. Es gibt keine Gewissheit, dass eine alternative Möglichkeit mit Purecan zustande kommen wird. High Tide wird den Markt bei wichtigen Änderungen auf dem Laufenden halten. Das Unternehmen wird sein Engagement auf dem deutschen Markt für medizinisches Cannabis fortsetzen und sowohl alternative Strukturen mit Purecan als auch andere Möglichkeiten für den Eintritt in den deutschen Markt prüfen.