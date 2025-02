Primary Hydrogen stärkt seine Fachkompetenz im Bereich Exploration durch die Ernennung eines technischen Beraters

Vancouver, British Columbia – 25. Februar 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das „Unternehmen“ oder „Primary“), ein führendes Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des Potenzials natürlicher Wasserstoffressourcen gerichtet ist, freut sich, die Ernennung von Stephan Séjourné von Enki GeoSolutions zum technischen Berater bekannt zu geben. Seine Ernennung verstärkt die technischen Kompetenzen des Unternehmens im Zuge der Forcierung der Explorationsbemühungen in seinem Portfolio von Projekten mit natürlichen Wasserstoffvorkommen in Kanada.

„Mit seinem fundierten Fachwissen und seiner Forschungsarbeit im Bereich der Geologie von natürlichem Wasserstoff ist Stephan eine wertvolle Verstärkung unseres Teams“, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. „Seine Erkenntnisse werden für die Durchführung eines umfangreichen Explorationsprogramms in den kommenden Monaten von entscheidender Bedeutung sein. Wir sind gut aufgestellt, um unsere Projekte unter seiner Leitung effizient auszubauen, wertvolle Daten zu generieren und den langfristigen Unternehmenswert zu steigern.“

Über Enki GeoSolutions und Stephan Séjourné

Stephan Séjourné, P.Geo, ist President und Gründer von Enki GeoSolutions, einem Beratungsunternehmen mit Sitz in Montreal, das sich auf unterirdische Energieressourcen spezialisiert hat. Mit seiner Erfahrung in der Erdölexploration hat sich Séjourné als Vordenker auf dem Gebiet des natürlichen Wasserstoffs hervorgetan und seine Fachkenntnisse in die Ermittlung und Bewertung von Kanadas geologischem Potenzial für diese zukunftsträchtige Energiequelle eingebracht.

In Zusammenarbeit mit dem Institut national de la recherche scientifique (INRS-ETE, Quebec City) war Herr Séjourné als Verfasser und Mitverfasser an einer Reihe von staatlich finanzierten Forschungsberichten über das Potenzial für die Auffindung von natürlichem Wasserstoff in Quebec beteiligt. Seine Arbeit liefert wertvolle Erkenntnisse, die zur Ausrichtung der Explorationsstrategie von Primary Hydrogen beitragen werden, während das Unternehmen seine Position in diesem sich schnell entwickelnden Markt ausbaut.