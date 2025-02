Moderate Gewinne - MDax erneut besser als Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Indizes am Dienstag nach zunächst durchwachsenem Start gegen Mittag etwas zugelegt. Dabei legte der MDax mit plus 0,85 Prozent auf 28.156 Punkte erneut stärker zu als der beim Stand von 22.434 Punkten nur knapp höhere Leitindex Dax . Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 pendelte um den Vortagesschluss.

Die im MDax versammelten mittelgroßen Unternehmen hängen stärker von Deutschlands Wirtschaft ab und haben deshalb in der Vergangenheit auch deutlicher unter dem wirtschaftlichen Abschwung Deutschlands gelitten als die global aufgestellten Unternehmen im Dax. Mit der Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung hierzulande nach dem Wahlsieg der Union holen MDax-Aktien nun auf. Angeschoben wurde der MDax am Dienstag letztlich auch von hohen Kursgewinnen von fast 13 Prozent bei den Aktien von Thyssenkrupp . Hier treibt der geplante Börsengang der Marine-Sparte weiter an.