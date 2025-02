Consors Finanz Studie - Die neuen Boomer? Gen Z und ihre Liebe zum Auto (FOTO)

--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

München (ots)





- Die Zukunft ist automobil: Rund sieben von zehn jungen Deutschen können sichein Leben ohne Auto nicht vorstellen.- Die Bindung zum eigenen Auto ist hoch: 84 Prozent aus der Gen Z hängen anihrem Auto.- Das Auto ist ein Lebensgefühl: Für die junge Generation steht das Auto fürUnabhängigkeit, Freiheit und Spaß.Umweltauflagen, neue Mobilitätskonzepte, verstopfte Straßen, teurer Führerschein- immer wieder wird das Ende des Autos vorausgesagt. Schaut man sich jedoch dieEinstellung der zwischen 1995 und 2010 Geborenen, der Generation Z (Gen Z), zumAuto an, ist das noch längst nicht der Fall. Das aktuelle Automobilbarometer vonConsors Finanz 'Cars: an eternal youth?' zeigt: Ein Leben ohne Auto ist für 67Prozent der befragten Gen Z in Deutschland schlichtweg nicht vorstellbar. Mehrnoch: 44 Prozent der jungen Generation gehen davon aus, dass das Auto auchkünftig wichtig für den eigenen Alltag und die Gesellschaft sein wird. Das istdeutlich mehr als bei der Generation 50 plus, wo nur 23 Prozent dieser Ansichtsind.Die deutsche Gen Z hängt an ihrem AutoDas Auto gehört für die Gen Z zu den Grundbedürfnissen. 77 Prozent sagen, dasses wichtig für sie sei, für 43 Prozent davon ist es sogar sehr wichtig. ZumVergleich: Höhere Werte erhalten die eigene Wohnung (87 wichtig/davon 62 Prozentsehr wichtig) und das Mobiltelefon (93 wichtig/davon 61 Prozent sehr wichtig).Darüber hinaus fühlen sich mit 84 Prozent die meisten Gen Zler:innen mit demeigenen Auto auch emotional verbunden: 40 Prozent geben an, dass es Erinnerungenschafft - zum Beispiel an den Roadtrip mit Freunden oder den Transport derKlamotten in die erste eigene Wohnung.Diese emotionale Seite spielt für diejüngeren eine weitaus größere Rolle als für die älteren Generationen. Bei den30- bis 49-Jährigen assoziieren nur 20 Prozent das Auto unmittelbar mit schönenErlebnissen, bei den über 50-Jährigen sogar nur 16 Prozent.Das Auto steht für Spaß und FreiheitAuch wer kein eigenes Auto hat, spricht ihm generell viele positiveEigenschaften zu. Auffällig ist, dass auch hier die junge Generation vor allememotionale Werte nennt, während die Älteren eher rationale Aspekte in denVordergrund stellen.Die Top 5 der deutschen Gen Z:1. Unabhängigkeit (36 Prozent)2. Freiheit (32 Prozent)3. Spaß (28 Prozent)4. Sicherheit (26 Prozent)