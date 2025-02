Wann und wie sind sie absetzbar? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer anderen Personen Unterhalt bezahlen muss, kann die

Ausgaben unter bestimmten Voraussetzungen von der Steuer absetzen. Dafür gelten

jedoch strenge Regeln. Wie diese lauten und warum Unterhaltszahlungen in bar ab

diesem Jahr keine gute Idee mehr sind, erläutert der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Finanzamt erkennt Unterhalt als Barzahlung nicht mehr an





Ob Kindesunterhalt oder Ehegattenunterhalt: Wer verpflichtet ist, eine anderePerson finanziell zu unterstützen, kann auf eine steuerliche Entlastung hoffen.Jedenfalls wenn man eine Steuererklärung abgibt und bestimmte Voraussetzungenerfüllt. Eine davon ist neu: Unterhaltszahlungen in bar werden vom Finanzamtnicht mehr anerkannt. Bis Ende 2024 konnten Barzahlungen unter Umständen nochvon der Steuer abgesetzt werden.Mit Beginn des Jahres 2025 aber gilt: Um Unterhaltszahlungen alsaußergewöhnliche Belastung steuerlich geltend zu machen, müssen diese perÜberweisung von einem Bankkonto gezahlt worden sein. Und die Überweisung desUnterhalts muss auf das Konto des Unterhaltsempfängers beziehungsweise derUnterhaltsempfängerin gehen.Wichtig: Eine Ausnahme bilden Sachleistungen, also sogenannter Naturalunterhalt.Da in solchen Fällen kein Geld per Überweisung fließt, kann der Wert derSachleistung oder zumindest ein Teil davon unter bestimmten Voraussetzungen vonder Steuer abgesetzt werden. Beispiel: Jemand besitzt eine Wohnung oder ein Hausund lässt den getrenntlebenden Partner oder die getrenntlebende Partnerin darinmietfrei wohnen.Ehegattenunterhalt als außergewöhnliche Belastung absetzenEhegattenunterhalt ist der Oberbegriff für Unterhaltszahlungen an Ex-Partneroder Ex-Partnerinnen. Das kann der Trennungsunterhalt für die Zeit zwischenTrennung und Scheidung sein oder der nacheheliche Unterhalt. Steuerlich absetzenlassen sich diese Ausgaben bis zu einer bestimmten Höhe entweder alsaußergewöhnliche Belastungen oder als Sonderausgaben. Dafür muss in beidenFällen aber eine rechtliche Unterhaltsverpflichtung bestehen.Trägt man die Unterhaltszahlungen in der Steuererklärung bei denaußergewöhnlichen Belastungen ein, richtet sich der maximal absetzbare Betragnach der jeweiligen Höhe des Grundfreibetrags. Dieser liegt für 2025 bei 12.096Euro. Für die Steuerklärung 2024 gilt der Grundfreibetrag des vergangenen Jahres- dieser lag bei 11.784 Euro.Gut zu wissen: Normalerweise errechnet das Finanzamt bei den außergewöhnlichenBelastungen zunächst eine persönliche Belastungsgrenze und erkennt nur die