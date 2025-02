Dutch Structuring Technologies verbessert die Genauigkeit und Präzision mit einem innovativen Produktionsverfahren für pflanzliche Proteine

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Kinetix-Lösung ermöglicht es

DST, mit Sitz in Zwaag in den Niederlanden, wurde gegründet, um pflanzliche,langfaserige Fleisch- und Fischersatzprodukte der nächsten Generation zuentwickeln und zu produzieren. Dabei kommen neue Technologien undProduktionsverfahren zum Einsatz, die bestehende Prozesse in Bezug aufGeschmack, Flexibilität und Skalierbarkeit übertreffen sollen.Die neue Lösung umfasst eine Reihe von intelligenten Geräten von RockwellAutomation und nutzt die Präzisionssteuerung verschiedener kontinuierlicherScher- und Mischformeln, um Pflanzenproteine und Wasser in eine Vielzahl vonProdukten zu verwandeln, die eine realistischere fleischähnliche Textur undeinen besseren Geschmack aufweisen.Die Continuous High Shear (CHS)-Technologie wurde vom niederländischenSpezialisten für Mischsysteme Sobatech entwickelt und von Routeco Netherlandsunterstützt, einem autorisierten Vertriebspartner von Rockwell Automation. Siewird nicht nur den Markt in Bezug auf die Textur-/Ersatzmöglichkeiten erweitern,sondern auch die Kosten auf ein Niveau senken, das mit derzeitigen tierischenProteinen vergleichbar ist."Unser Schwerpunkt liegt darauf, Entwicklern dabei zu helfen, neue pflanzlicheund hybride Produkte herzustellen, die den fleischbasierten Produkten, die sieersetzen, so nahe wie möglich kommen", erklärt Julian Lekner, Mitbegründer vonDST. "Lebensmittelhersteller suchen nach der nächsten großen Technologie, undwir sind überzeugt, dass unser CHS-Verfahren die richtige Lösung ist. Darüberhinaus können Aromen und Farben direkt hinzugefügt werden, sodass keineNachbearbeitungsschritte erforderlich sind.""Die kontinuierliche Arbeitsweise erfordert ein unglaublich genaues Mischen,Dosieren und Kontrollieren der Parameter, um eine perfekte Textur zu erhalten",sagt Clint op den Buijsch, Vertriebsingenieur bei Routeco Niederlande."Die Märkte für Fleisch- und Pflanzenproteine entwickeln sich in einematemberaubenden Tempo", sagt Roger Gaemperle, Leiter des BereichsIndustriestrategie und Marketing, CPG und Life Sciences, EMEA, bei RockwellAutomation. "Neue Technologien und die Digitalisierung erweitern dieMöglichkeiten in Bezug auf Verarbeitung, Kontrolle und Verwaltung. DerFleischersatz verzeichnet ein enormes Wachstum, aber bisher war Extrusion dieeinzige weit verbreitete Technologie. Das neue Scherverfahren wird diebisherigen Möglichkeiten um ein Vielfaches erweitern."Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmenfür industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden dieVorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzendes Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltigerzu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, undbeschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die fürunsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren,wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken,besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com(https://www.rockwellautomation.com/) .Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dutch-structuring-technologies-verbessert-die-genauigkeit-und-prazision-mit-einem-innovativen-produktionsverfahren-fur-pflanzliche-proteine-302368684.htmlPressekontakt:Stan Miller,Rockwell Automation,Tel: +44 778 099 8582,samiller1@ra.rockwell.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/23136/5978295OTS: Rockwell Automation