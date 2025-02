Europagericht prüft Melonis 'Albanien-Modell'

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verhandelt erstmals über das umstrittene "Albanien-Modell" von Italiens rechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zur schnellen Abschiebung von Mittelmeer-Flüchtlingen. Der EuGH in Luxemburg muss klären, ob - und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen - über Asylanträge in Lagern außerhalb der EU entschieden werden darf. Am Dienstag hat zunächst eine mündliche Verhandlung begonnen. Das Urteil soll in einigen Monaten folgen.

Die Entscheidung wird vor allem in Italien, aber auch von vielen anderen EU-Regierungen mit Spannung erwartet. Meloni ist die erste europäische Regierungschefin, die in einem Nicht-EU-Land für viele Millionen Euro Lager finanziert hat. Die beiden Einrichtungen in Albanien stehen seit der Eröffnung im Oktober allerdings praktisch immer leer, weil italienische Gerichte die Pläne gestoppt haben. Abgeschoben wurde von dort bislang niemand.