Fortuna meldet einen tödlichen Unfall in der Séguéla-Mine, Côte d'Ivoire

Vancouver, 25. Februar 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining- ... - bedauert, mitteilen zu müssen, dass sich gestern ein tödlicher Unfall in der Mine Séguéla ereignet hat. Der tragische Vorfall ereignete sich, als ein Angestellter von Mapa Protection Incendie (MPI), einem spezialisierten Dienstleister des Bergbauunternehmens Mota Engil, eine geplante Nachfüllung von Feuerlöschern durchführte. Der Unfall ereignete sich in der Werkstatt des Auftragnehmers für die Wartung von Leichtfahrzeugen, wo es bei der Handhabung eines Feuerlöschers zu einer Explosion kam. Der MPI-Mitarbeiter wurde sofort vom Notfall- und Rettungsteam der Mine versorgt und in das Krankenhaus der Stadt Séguéla gebracht, wo er leider an seinen Verletzungen verstarb. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die zuständigen staatlichen und örtlichen Behörden wurden benachrichtigt, die Führungskräfte des Unternehmens sind vor Ort und eine Untersuchung zur Ermittlung der Unfallursache ist im Gange.