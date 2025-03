Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 06-2025

Geschätzte Leserschaft,

volatile Zeiten an der Börse und extreme Kursschwankungen bei vielen Titeln insbesondere im Tech-Bereich aber auch bei den Minen. 5-10% am Tag sind das neue „Normal“... Wir fahren nun erstmal auf die PDAC nach Toronto. Die weltgrößte Bergbaumesse steht im Zeichen eines neuen Rohstoffzykluses aber ich hoffe auch den CEO des World Gold Council interviewen zu können zum Thema Silber und Goldmanipulation. Real oder nicht? Wir haben bereits gut 25 Interviewtermine abgemacht und werden Ihnen zeitnah berichten.

Bleiben Sie informiert!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Miata Metals stößt auf mehr als 190g/t Gold

Miata Metals veröffentlichte vor wenigen Tagen die ersten Explorationsergebnisse des Jahres 2025 auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam. Eine Schürfprobe mit freiem Gold hat in einer neu erschlossenen Erweiterung des Ziels Puma Ergebnisse von bis zu 194,2g/t Au erbracht. Das Diamantbohrprogramm soll im Jahr 2025 10.000 Meter erreichen.

News: Miata Metals beprobt bis zu 194,2 g/t Gold auf dem Sela Creek Projekt in Suriname

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Arizona Sonoran Copper vermeldet Royalty-Deal

Arizona Sonoran Copper teilte jüngst mit, dass RG Royalties LLC, eine Tochtergesellschaft von Royal Gold Inc., eine bestehende 2,5 %-Nettoschmelzlizenzgebühr für einen Teil des Cactus-Projekts für einen Barbetrag von 55 Millionen US$ von Tembo Capital erworben hat. Arizona Sonoran hat das Recht, bis zum 10. Juli 2025 0,5% der gesamten 2,5%igen NSR von Royal Gold für 7 Millionen US$ zurückzukaufen.

News: Arizona Sonoran gibt den Kauf der bestehenden NSR-Lizenzgebühr für das Cactus-Projekt durch Royal Gold bekannt

Cosa Resources nimmt richtungsweisende Bohrarbeiten auf

Cosa Resources teilte jüngst mit, dass die Kernbohrungen auf dem Uranprojekt Murphy Lake North begonnen haben. Murphy Lake North ist ein Jointventure zwischen Cosa und Denison Mines Corp. und befindet sich im östlichen Athabasca Basin, Saskatchewan. Cosa ist der Projektbetreiber und hält einen Anteil von 70 %, Denison hält einen Anteil von 30 %.

News: Cosa beginnt mit Kernbohrungen auf dem Uranprojekt Murphy Lake North, Athabasca Basin, Saskatchewan

Hannan Metals erhält wichtige Bohrgenehmigung

Hannan Metals konnte kürzlich den Erhalt der Genehmigung für Explorationsaktivitäten vom Bergbauministerium für sein erstes Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Valiente in Peru bekanntgeben. Die Bohrungen werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 beginnen.

News: Hannan mit Genehmigungsupdate für Bohrungen im Belen Prospekt des Valiente Projekts in Peru

IsoEnergy mit weit überzeichneter Finanzierung

IsoEnergy konnte kürzlich bekanntgeben, dass es aufgrund der großen Nachfrage eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Konsortialbanken getroffen hat, um die zuvor angekündigte Finanzierung von Stammaktien, die als „Flow-Through-Aktien“ gelten und auf Flow-Through-Basis verkauft werden, auf 4.642.000 PFT-Aktien zu einem Preis von 3,75 CA$ pro PFT-Aktie für einen Bruttoerlös von ca. 17.400.000 CA$ aufzustocken.

News: IsoEnergy Ltd. gibt Aufstockung der Bought-Deal-Finanzierung und gleichzeitige Privatplatzierung bekannt

Sibanye-Stillwater erhält neuen CEO

Wie Sibanye-Stillwater vor wenigen Tagen mitteilte, wird Neal Froneman mit Wirkung zum 30. September 2025 als Chief Executive Officer (CEO) und Executive Director des Konzerns zurücktreten. Richard Stewart, derzeit Chief Regional Officer: Region Südafrika, wird Neals Nachfolger als CEO und Executive Director und wird ab dem 1. März 2025 zum designierten CEO und Executive Director ernannt.

News: Änderung im Board of Directors - Rücktritt des CEO und interne Ernennung des designierten CEO

Sibanye-Stillwater mit lukrativem Glencore-Deal

Sibanye-Stillwater vermeldete kürzlich, dass eine strategische, für beide Seiten vorteilhafte Erweiterung des historischen Marikana-Vertrags und ein neues Chrom-Management-Abkommen mit dem Glencore Merafe-Venture unterzeichnet wurden, bei dem erwartet wird, dass es den Wert der zukünftigen Chromproduktion für alle Parteien optimiert. Der erweiterte Marikana-Vertrag sieht eine beschleunigte Lieferung der erforderlichen Chrommengen vor, was die Abwicklung des zuvor zwischen Lonmin und dem GM-Venture geschlossenen Altvertrags beschleunigen wird.

News: Sibanye-Stillwater wird durch verbesserte und neue Chromvereinbarungen mit dem Glencore Merafe Venture einen erheblichen gemeinsamen Wert freisetzen

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien