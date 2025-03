Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 05-2025

Geschätzte Leserschaft,

Gold und Silber strahlen hell auch wenn man den Eindruck hat, dass da gerade kräftig manipuliert wird um Auslieferungen zu vermeiden. Am Freitag 28. Februar 2025 muss an der COMEX bekannt gegeben werden, ob man den Future physisch geliefert haben möchte oder man sich glattstellt. Wir werden sehen, wie beim Poker... Fakt ist für mich, dass man hier gerade am Papiermarkt dreht was das Zeug hält aber man kaum noch den nötigen Rutsch nach unten erzeugen kann. Gold auf Alltime-High mit der Tendenz auf 3.300 USD pro Unze und wir denken 3.600 USD wären dieses Jahr noch möglich. Im Silber müssen wir die 36 USD Hürde nehmen dann ist der Weg frei auf 38 USD dann 43 USD und weiter bis 62 USD pro Unze Silber. Wer noch keines hat sollte sich schnell was besorgen da sich das günstige Zeitfenster schließt.

Glück auf und viel Spaß bei der Lektüre unseres aktuellen Newsletters. Bleiben Sie informiert!

Ihr Jochen Staiger & das SRC-Team

Sierra Madre Gold & Silver mit monatlicher Rekordproduktion

Sierra Madre Gold & Silver konnte vor wenigen Tagen Rekordproduktionszahlen für den Monat Januar 2025 bekanntgeben. Im Januar wurden insgesamt 349,48 Tonnen Trockenkonzentrat verschifft und weitere 45,81 Tonnen auf Lager gelegt. Der vorläufige gewichtete durchschnittliche Silbergehalt der Konzentratlieferungen betrug 2.429 Gramm pro Tonne, der durchschnittliche Goldgehalt 32,124 Gramm pro Tonne.

News: Sierra Madre Gold and Silver meldet monatliche Rekordproduktion aus dem Guitarra Minenkomplex

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Calibre Mining erweitert bedeutende Goldzone

Calibre Mining gab kürzlich zusätzliche Ergebnisse der Entdeckungs-Diamantkernbohrungen aus seinem erweiterten 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramm bei der Goldmine Valentine bekannt. Dort konnte die Goldzone Frank mit u.a. 3,08 g/t Au über 48,2 Meter erweitert werden.

News: Calibre erweitert Mineralisierung bis zur Oberfläche in der Zone Frank, oberhalb der Ergebnisse aus dem Jahr von 2024 in der Goldmine Valentine, Neufundland & Labrador, Kanada

Canada Nickel erhält Bundeszuschüsse für CO2-Speicherung

Canada Nickel meldete kürzlich, dass das Unternehmen von der kanadischen Regierung für eine Finanzierung in Höhe von 3,4 Millionen CA$ ausgewählt wurde, um die Entwicklung von Canada Nickels firmeneigenem In-Process Tailings (IPT)-Karbonisierungsverfahren auf Pilotanlagenebene zu unterstützen.

News: Canada Nickel sichert sich 3,4 Millionen Dollar Bundeszuschuss zur Förderung einer bahnbrechenden Kohlenstoffspeichertechnologie

Cosa Resources meldet Finanzierung über mindestens 5 Millionen CA$

Cosa Resources erklärte vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen im Rahmen einer wirtschaftlich angemessenen Privatplatzierung bis zu 8.000.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 CA$ pro Einheit und bis zu 7.058.824 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,425 CA$ pro FT-Einheit zu verkaufen wird, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.000.000,20 CA$ für das Unternehmen entspricht. Cosas größter Aktionär, Denison Mines Corp. hat mitgeteilt, dass es sich an dem Angebot beteiligen wird.

News: Cosa kündigt Privatplatzierung in Höhe von 5 Millionen CAD an, einschließlich Beteiligung von Denison Mines

Endeavour Silver gibt Konstruktions-Update

Endeavour Silver stellte jüngst ein Update zum Baufortschritt im vierten Quartals 2024 auf seinem Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco bereit. Dort erreichte der Baufortschritt über Tage hat fast 90 % der Fertigstellung.

News: Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt von Terronera im 4. Quartal 2024 bereit; Baufortschritt über Tage hat fast 90 % der Fertigstellung erreicht

Foran Mining mit bedeutenden Fortschritten beim Minenbau

Foran Mining gab kürzlich ein Bau-Update für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt McIlvenna Bay in Saskatchewan, Kanada, bekannt. Die Bauarbeiten an der Oberfläche sind zu etwa 24 % abgeschlossen, und der Gesamtzeitplan für die kommerzielle Produktion im ersten Halbjahr 2026 liegt demnach weiterhin im Plan.

News: Foran meldet Baufortschritt im Q4-2024 auf McIlvenna Bay

U.S. GoldMining entdeckt spektakuläre Goldzone

U.S. GoldMining durchschnitt bei neuerlichen Bohrungen mehrere Zonen mit hochgradigen polymetallischen Gold- und Silbermineralisierungen (u.a. 26 Meter mit 1,48 g/t AuEq) etwa 500 Meter südlich aller früheren Bohrungen bei der Lagerstätte Raintree.

News: U.S. GoldMining entdeckt neue hochgradige Zone auf dem Raintree-Prospekt, Whistler Gold-Kupfer-Projekt, Alaska

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

