Bayer-Aktie weiter auf Erholungskurs – nächster Meilenstein voraus!

Aktie nimmt Kurs auf wichtigen Meilenstein

Die anhaltenden Erholungsgewinne bringen der Bayer-Aktie am Dienstag den Spitzenplatz im deutschen Leitindex DAX ein. Hält die Serie auch in den kommenden Tagen an, steuern die Anteile auf einen wichtigen Meilenstein zu, wie der Blick in den Chart zeigt:

Erholungsgewinne sorgten für erstes Kaufsignal

Sowohl am übergeordneten als auch mittelfristigen Trend hat sich in den vergangenen Wochen nichts geändert. Die Aktie ist weiter fest in der Hand der Bären. Kurzfristig jedoch hat sich die technische Indikation mit den steigenden Kursen stark verbessert.

Einerseits konnte die markante Abwärtstrendlinie der scharfen Herbstkorrektur überwunden werden, andererseits wurde mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie ein erstes prozyklisches Kaufsignal generiert, das zur Bildung eines Aufwärtstrendkanals geführt hat.

Technische Indikatoren bestätigen den Trend

Dieser kurzfristige Aufwärtstrend wird begleitet durch steigende Indikatoren. Der Relative-Stärke-Index (RSI) hat sich in den Bereich verbessert, der technische Stärke und einen dynamischen Aufwärtstrend anzeigt. Mit 69 Zählern notiert er inzwischen sogar unmittelbar vor dem Warnbereich.

Auch der Trendstärkeindikator MACD zeigt die kurzfristig stark verbesserte Ausgangslage an: Er hat sein Vorzeichen wechseln und die Nulllinie überwinden können. Damit zeigt er erstmals seit vergangenem September einen Aufwärtstrend der Aktie an.

Aktie vor Gap-Close, 200-Tage-Linie im Visier der Bullen

Damit nimmt Bayer Kurs auf den nächsten Meilenstein, nämlich den Schluss der nach den im November vorgelegten Quartalszahlen entstandenen Kurslücke. Diese liegt im Bereich des Horizontalwiderstands bei 24 Euro.

Kann diese erfolgreich geschlossen werden, dürften die Käuferinnen und Käufer als nächstens die Widerstandszone zwischen 25,60 und 26,00 Euro ins Visier nehmen. In diesem Zug könnte auch die 200-Tage-Linie abgeräumt werden, die bei 24,76 Euro verläuft und eine wichtige Hürde für eine nachhaltige Trendwende darstellt.

Fazit: Solange Bayer nicht enttäuscht, dürfte die Erholung weitergehen

Das kurzfristige Momentum der Aktie spricht dafür, dass die Erholungsgewinne in den kommenden Wochen anhalten – auch da sich im Wochenchart inzwischen einige Verbesserungen ergeben haben. Um den aktuellen Aufwärtstrend nicht zu gefährden, darf Bayer mit seinen am 05. März erwarteten Geschäftszahlen nicht erneut für eine Enttäuschung sorgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion