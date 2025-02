Wasserstoff am Abgrund? Trumps Kürzungen drohen grüne Energie zu zerstören!

Vergangene Woche forderte eine Koalition führender Unternehmen aus der Automobil-, Chemie- und Energiebranche den US-Kongress auf, die Subventionen für Wasserstoff aufrechtzuerhalten. In einem Brief argumentierten General Motors, Dow Chemical und das American Petroleum Institute, dass die Steuergutschriften "die Vereinigten Staaten zur globalen Energiedominanz führen" könnten.

Ohne diese Subventionen sieht die Wasserstoffindustrie jedoch einer unsicheren Zukunft entgegen. Unternehmen wie Plug Power, der größte Produzent von sauberem Wasserstoff in den USA, sind besonders betroffen. Die Aktie von Plug Power ist seit der Wahl um fast 40 Prozent gefallen. Präsident Sanjay Shrestha erklärte, dass das Unternehmen auf den Ausgang der Überprüfung eines staatlichen Darlehens warte, das in den letzten Tagen der Biden-Administration bewilligt wurde. "Wir betrachten ihn als einen für die Regierung verbindlichen Vertrag", betonte Shrestha gegenüber Barron’s.

Plug Power kämpft derzeit mit der Erfüllung seiner Lieferverträge, unter anderem mit Walmart, da es nicht genügend Wasserstoff produziert und gezwungen ist, teureren Wasserstoff von Dritten zuzukaufen. CEO Andy Marsh versicherte jedoch, dass das Unternehmen "alternative Finanzierungsmöglichkeiten" prüfe, um das Wachstum auch ohne staatliche Mittel sicherzustellen.

Auch Bloom-Energy-Titel haben zu kämpfen. In einem kürzlich geführten Interview sagte der CEO von Bloom Energy, dass er nicht davon ausgeht, dass sich die Wasserstoff-Technologie in absehbarer Zeit durchsetzen wird. "Wir glauben, dass die Wasserstoffwirtschaft eines Tages kommen wird, aber nicht in naher Zukunft", sagte CEO KR Sridhar. Die Aktie hat in den vergangenen drei Monaten über 13 Prozent an Wert verloren.

Die Biden-Regierung hatte den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur massiv gefördert, einschließlich der Einrichtung von sieben Wasserstoff-Hubs mit einem Budget von 7 Milliarden US-Dollar. Doch deren Zukunft ist nun ungewiss. "Diese Projekte sind wirklich gefährdet", warnte Kate Gordon, ehemalige Beraterin des US-Energieministeriums unter Biden.

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein. Sollte die Trump-Administration die Subventionen kürzen, könnte der Fortschritt der Wasserstoffwirtschaft erheblich gebremst werden – mit weitreichenden Folgen für Unternehmen und den Klimaschutz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion