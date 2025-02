Litauen würde gerne mit Pistorius weiterarbeiten

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen setzt nach der Bundestagswahl in Deutschland und der sich abzeichnenden schwarz-roten Koalition auf einen Verbleib von Boris Pistorius (SPD) im Amt des Verteidigungsministers. "Mit ihm haben wir viel Arbeit in Bezug auf die Aufnahme der deutschen Brigade in Litauen geleistet, und diese Arbeit könnte auf natürliche Weise fortgesetzt werden", sagte die außenpolitische Beraterin von Staatspräsident Gitanas Nauseda, Asta Skaisgiryte, im litauischen Radio.

Auch Parlamentspräsident Saulius Skvernelis würde es begrüßen, wenn der bisherige deutsche Verteidigungsminister weitermachen würde. Pistorius sei "sehr willensstark und ein großer Helfer" bei der laufenden Stationierung der Bundeswehr-Brigade, sagte er litauischen Medienberichten zufolge.