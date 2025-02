Asklepios Kliniken im DigitalRadar unter den TOP 5 fortschrittlichsten Kliniken in Hessen

Langen (ots) -



- Klinik erreicht einen Score von 59 Punkten und liegt damit deutlich über dem

Bundesdurchschnitt von 42 Punkten

- Die Digitalisierung der Klinik erreicht mit EMRAM-Stufe 5 den dritthöchsten

Reifegrad

- Asklepios Klinik Langen ist digitaler Vorreiter innerhalb der Asklepios-Gruppe



Die Asklepios Klinik Langen gehört bei der Digitalisierung zu den fünf

fortschrittlichsten Kliniken in Hessen. Das geht aus dem aktuellen DigitalRadar

im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit hervor. Die Asklepios Klinik

Langen erreicht einen Wert von 59 und liegt damit deutlich über dem

Bundesdurchschnitt von 42 Punkten.





"Das gute Abschneiden im DigitalRadar ist eine tolle Bestätigung unsererBemühungen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Wir haben esim Schulterschluss mit der IT in unserer Klinik geschafft, Prozesse konsequentund lückenlos über alle Fachabteilungen und Funktionen im ganzen Haus zudigitalisieren. Parallel haben wir ein digitales Mindset geschaffen, um damitalle Berufsgruppen für das digitale Denken und die Transformation der Prozessezu gewinnen und mitzunehmen", sagt Jan Voigt, Regionalgeschäftsführer derAsklepios-Kliniken-Gruppe.Mit dem DigitalRadar lässt sich gleichzeitig die Einstufung nach deminternational eingesetzten Electronic Medical Record Adoption Modelprognostizieren. Die Asklepios Klinik Langen erreicht im Reifegradmodell eineprognostizierte EMRAM-Stufe von 5. Die EMRAM-Stufen reichen von 0 bis 7, wobei 0die niedrigste und 7 die höchste Stufe darstellt. "Innerhalb desAsklepios-Konzerns ist Langen in vielen Bereichen der Digitalisierung Pilothausbei Asklepios. Von hieraus rollen sich die erfolgreichenDigitalisierungsprojekte des Konzerns dann auf die ganze Gruppe aus, so dassunser Abschneiden im DigitalRadar gleichzeitig die Zielmarke für alle Klinikender Asklepios-Gruppe markiert", ergänzt Philipp Apel, Geschäftsführer derAsklepios Service IT.Im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) und der AsklepiosDigitalstrategie hat die Langener Klinik zahlreiche Iniativen umgesetzt: Voneiner online Terminvergabe über die Digitalisierung der Patientenakte auf allenKrankenhausstationen inklusive dem ECMO-Zentrum, der Einbindung vonMedizintechnik, externen ambulanten Partnerpraxen für Pathologie,Laboratoriumsmedizin, der digitalen Voranmeldung von Patient:innen, die mitRettungswagen in die Klinik eingeliefert werden, bis hin vollautomatisiertenMedikamentenversorgung der Krankenhauspatient:innen oder der Einbindung vonKI-Unterstützung bei bestimmten Krankheitsbildern (CDSS).