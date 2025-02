EdHeroes startet globale Initiative zur Erhaltung des kulturellen Erbes durch Bildung

TRIESEN, Liechtenstein, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Nach dem Erfolg des letztjährigen EdHeroes Global Forum on Cultural Heritage in Education stellt das globale Bildungsnetzwerk EdHeroes eine neue Initiative zur Integration von kulturellem Erbe in die Bildung weltweit vor: EdHeroes Cultural Heritage in Education Committee. Diese Initiative wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördern, um sicherzustellen, dass kulturelle Traditionen, Sprachen und Geschichten auch für kommende Generationen ein wesentlicher Bestandteil der Bildung bleiben.

„Die rasche Erosion der traditionellen Kultur hat die Zukunft der Kindheit beeinträchtigt und die Gesellschaft in einen toten Zustand versetzt. Das Komitee steht für globale Solidarität zur Wiederbelebung der kulturellen Vielfalt,", sagte Dr. Mahendra Mishra, Preisträger des Internationalen Muttersprachenpreises 2023 der UNESCO, nationaler Berater der LLF und Mitglied des EdHeroes-Komitees für kulturelles Erbe in der Bildung.