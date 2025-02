Hervorragende Arbeit! MAG Silver mit explosivem Potenzial!

Liebe Leserinnen und Leser,

MAG Silver Corp. hat am 24. Februar 2025 ein umfassendes Update zu seinen Explorationsaktivitäten und dem Ausblick für die Projekte Larder in Ontario, Kanada, und Deer Trail in Utah, USA, veröffentlicht.

Quelle: MAG Silver

Diese Projekte sind neben der aktuellen Cash-Cow Juanicipio in Mexiko zentrale Bestandteile der Wachstumsstrategie des Unternehmens und zeigen das Potenzial für bedeutende hochgradige Mineralisierungen.

Larder-Projekt – Wichtige Höhepunkte:

Bestätigung der geologischen Theorie: Bohrungen entlang des Cadillac-Larder Break (CLB) haben die Cheminis- und Bear-Zonen bis in Tiefen von 900 Metern (2 g/t Gold über 6,3 Meter) bzw. 1.200 Metern (42,1 g/t Gold über 1,5 Meter) erweitert. Dies bestätigt die Annahme, dass sowohl der Gehalt als auch die Mächtigkeit der Mineralisierung mit zunehmender Tiefe zunehmen.

Neue regionale Entdeckungen: Untersuchungen verschiedener regionaler Ziele führten zur Entdeckung von Goldmineralisierungen im Timiskaming-Konglomerat ("Long Conglomerate"), mit Abschnitten von 2 g/t Gold über 10,0 Meter, einschließlich 8,2 g/t Gold über 1,0 Meter.

Strategischer Landzuwachs: Durch den Erwerb der vielversprechenden Goldstake-Liegenschaft wurde die Fläche des Projekts verdoppelt. Historische Bohrergebnisse (noch zu verifizieren) sowie neue hochgradige Proben (bis zu 32,1 g/t Gold) beschleunigen die Entwicklung der Instant Pond- und F Zone-Gebiete zu bohrbereiten Zielen.

Ausblick für 2025:

Die Interpretation der umfangreichen Explorationsdaten aus 2024 befindet sich in der Abschlussphase und wird die Zielsetzung für das fokussierte Bohrprogramm 2025 leiten, das in der zweiten Jahreshälfte beginnen soll. Geplante Maßnahmen umfassen: