Ist der Do-It-Yourself-Boom vorbei? Home Depot denkt um

Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 0,8 Prozent – ein überraschendes Plus nach acht Quartalen mit Rückgängen. In den USA fiel das Wachstum mit 1,3 Prozent sogar noch stärker aus. Trotz der positiven Entwicklung bleibt das Management zurückhaltend. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Home Depot ein Umsatzwachstum von 2,8 Prozent, während der bereinigte Gewinn pro Aktie um etwa 2 Prozent sinken soll.

"Der Immobilienmarkt ist weiterhin eingefroren", sagte CFO Richard McPhail gegenüber CNBC. Dennoch sieht er eine Trendwende: Viele Konsumenten würden größere Projekte nicht mehr auf unbestimmte Zeit verschieben, sondern sich an das neue Zinsumfeld gewöhnen. "Sie sagen uns, dass ihr Leben weitergeht – Familien wachsen, sie ziehen wegen Jobs um oder wollen ihren Lebensstandard erhöhen", so McPhail. "Home-Improvement-Projekte bleiben bestehen."

Um sich gegen die Konsumzurückhaltung zu stemmen, setzt Home Depot auf zwei zentrale Wachstumsfelder: Der Konzern investiert verstärkt in professionelle Handwerker, die größere und teurere Projekte umsetzen. Der Kauf von SRS Distribution für 18,25 Milliarden US-Dollar – die größte Übernahme der Firmengeschichte – soll diesen Bereich weiter stärken.

Zum anderen hofft Home Depot auf einen Boom im Online-Geschäft. Hier wuchs der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 9 Prozent, getrieben durch schnellere Lieferungen und eine verstärkte Nachfrage nach Werkzeugen und Haushaltsgeräten.

Die Home-Depot-Aktie kommt in 2025 bislang nicht in die Gänge, liegt seit Jahresanfang rund 1,5 Prozent im Minus und scheint auch von den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen erst einmal unbeeindruckt zu sein. Mit einem KGV von 25 ist das Papier derzeit teurer bewertet als die Aktie von Lowe's (19). Anleger dürften deshalb auch ganz genau hinschauen, wenn der Konkurrent in dieser Woche seine Zahlen vorlegt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





