Kupfer in Nöten. Anders als Barrick Gold enttäuscht dieser Gold-Kupferproduzent

Gold und Silber im Fokus

Bevor wir uns an dieser Stelle der aktuellen Situation bei Kupfer zuwenden, noch ein kurzer Ausflug zu Gold und Silber. Gold als sicherer Hafen wird unverändert gesucht. Das Edelmetall hält sich oberhalb von 2.900 US-Dollar; jederzeit bereit, in Richtung 3.000 US-Dollar durchzustarten. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Warten auf den Knall. Trügerische Ruhe bei Gold. Goldpreis vor nächstem Schub. Barrick Gold haussiert“. Im Gegensatz zur stabilen Situation bei Gold ist die Lage bei Silber deutlich fragiler. Silber übt derzeit zwar immensen Druck auf den Widerstandsbereich von 32,2 US-Dollar aus, doch der Knoten will bislang nicht platzen. Der Silberpreis „klebt“ fest und kann sich nicht entscheidend in Richtung 34 US-Dollar absetzen; noch nicht, möchte man meinen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Jetzt könnte es schnell gehen. Silberpreis bricht aus. Silber nun vor Preisexplosion auf 40 US-Dollar“

