Aires verkündet Partnerschaft mit den vom ehemaligen UFC-Kämpfer betriebenen Apogee Schulen an, um die ersten EMF-freundlichen Schulen in den USA zu schaffen

Toronto, ON – 25. Februar 2025 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), hat sich mit Apogee-Schulen zusammengetan, um die ersten bekannten EMF-freundlichen Schulumgebungen in den USA zu schaffen. Um das körperliche Wohlbefinden der Schüler und Pädagogen von Apogee zu fördern, wird Aires EMF-Schutzprodukte an Apogee-Schulen spenden und Personen und Familien, die zusätzliche Aires-Produkte erwerben möchten, spezielle Rabatte für Schüler gewähren. Die Zusammenarbeit ist Teil der strategischen Bemühungen von Aires, das Marktbewusstsein über die sportbezogenen Partnerschaften des Unternehmens hinaus zu schärfen, indem die Marke mit Möglichkeiten zur Präsentation in Verbindung gebracht wird, die die Kontaktaufnahme und positive Beeinflussung des Lebens von Menschen aus dem Alltag beinhalten, die den größeren Massenmarkt der Verbraucher repräsentieren. Die Zusammenarbeit markiert auch die jüngste Übernahme des Standards „Aires Certified SpacesTM (ACS)“. ACS ist eine Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen, um autorisierte EMF-freundliche Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden in einer technologiegetriebenen Welt fördern, wie das kürzlich angekündigte Aires-zertifizierte Target Center, Heimat der Minnesota Timberwolves der NBA. Unternehmen und Organisationen können sich unter AiresCertifiedSpaces.com informieren oder bewerben.

Die Apogee-Schulen wurden von Tim Kennedy – ehemaliger UFC-Kämpfer, Green Beret, Fernsehmoderator, Ehemann und Vater – gegründet, um Kindern dabei zu helfen, sich zu starken Führungspersönlichkeiten zu entwickeln. Das Apogee-Schulprogramm wird von Matt Beaudreau geleitet, einem lebenslangen Pädagogen, Vordenker in Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklungspraktiken, zweifachen TEDx-Sprecher und Corporate Trainer of the Year an der Stanford University, der bereits vor über 250.000 Menschen gesprochen hat. Die Hauptschule von Apogee, die sich in Cedar Park, Texas, befindet, wird die erste Schule sein, die mit Aires-Produkten ausgestattet wird.

