U.S. Polo Assn. war erneut offizieller Bekleidungspartner beim Dubai Polo Gold Cup 2025

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 25. Februar 2025 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist mit Stolz zum zweiten Mal in Folge als offizieller Bekleidungssponsor beim Dubai Polo Gold Cup 2025 in Erscheinung getreten. Die prestigeträchtige Meisterschaft wurde vom legendären Al Habtoor Polo Club ausgerichtet und ging von 5. bis 22. Februar 2025 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über die Bühne.

U.S. Polo Assn.

Zusammen mit Aydinli Group, dem Markenpartner von U.S. Polo Assn. im Nahen Osten, lieferte die klassische, vom Sport inspirierte Marke Trikots für mehrere Teams, Markenbekleidung für alle Mitarbeiter vor Ort sowie Geschenke für die Finalisten. Während des unterhaltsamen „Divot Stomp“ wurden an die Zuschauer auch spezielle Giveaways in Form von Kappen mit dem U.S. Polo Assn-Logo verteilt.

Der Dubai Polo Gold Cup war ein unvergessliches zweiwöchiges Sportereignis, das mit einem nervenaufreibenden Endspiel zwischen zwei starken Teams, dem UAE Polo Team und Jehangiri Polo, seinen Abschluss fand. Das Polo-Team der VAE gewann letztendlich mit einem Punktestand von 9-8 und sein Name wird nun die begehrte Gold Cup-Trophäe zieren. Den Tausenden von begeisterten Sportfans wurde bei der Veranstaltung eine Mischung aus den besten Polospielen der VAE, internationaler musikalischer Unterhaltung, kulinarischen Genüssen aus aller Welt und ein einmaliges Einkaufserlebnis geboten.

„U.S. Polo Assn. ist begeistert, erneut mit dem Dubai Polo Gold Cup, dem wichtigsten Poloturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, als offizieller Sponsor für Sportbekleidung zusammenzuarbeiten“, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. managt. „Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate sind Schlüsselmärkte für unsere vom Sport inspirierte Marke, und wir fühlen uns geehrt, an dieser legendären Veranstaltung teilzunehmen und dabei U.S. Polo Assn. den Sportfans und Konsumenten zu präsentieren.“