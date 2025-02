Nicht BYD: Diese chinesische E-Auto-Aktie geht gerade durch die Decke!

Tipp aus der Redaktion: Geht es nach dem Buffett-Indikator ist der gegenwärtige Aktienmarkt der teuerste der Börsengeschichte. Es drohen heftige Verluste. Doch noch gibt es günstige bewertete Aktien-Schnäppchen. Bei welchen 5 Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen sollten, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Li Auto: Wenig bekannter, margenstarker Hersteller

Das Unternehmen verbaut in seinen E-Fahrzeugen kleine Verbrennungsmotoren als sogenannte Range-Extender – eine spannende Nische, die Li Auto mit Premiumfahrzeugen besetzt. Das hat das Unternehmen zu einem der margenstärksten E-Fahrzeughersteller im Reich der Mitte gemacht.

Mit einem Plus von knapp 10 Prozent verlief das Börsenjahr für die Aktie bis zum Dienstag zufriedenstellend. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten ließ die Bilanz mit einem Minus von 36 Prozent aber zu wünschen übrig. Das hat sich am Dienstag schlagartig geändert, denn die Aktie ist durch die Decke gegangenen und seinen Konkurrenten davon geeilt.

Modellvorstellung begeistert, Aktie geht durch die Decke

Grund für den kräftigen Kursanstieg von mehr als 13 Prozent war die öffentlichkeitswirksame Vorstellung eines neuen Fahrzeugmodells. Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo veröffentlichte Li Auto zwei Ansichten des Li-i8-Modells. Das Fahrzeug wird das erste in der Produktpalette ohne Range-Extender und damit das erste vollelektrische PKW des Unternehmens.

Bei i8 handelt es sich außerdem um ein bei chinesischen Kundinnen und Kunden beliebtes Sport Utility Vehicle (SUV). Ursprünglich hätte die Präsentation bereits am Dienstag erfolgen sollen, Li Auto hatte den Termin aber verschoben, um nicht im Schatten der Präsentation von Xiaomis neuem Ultra EV SUV zu stehen.

Der Hype hält auch am Mittwoch an

Nach der Enttäuschung über den im vergangenen Jahr gefloppten Van Li Mega reagierten Anlegerinnen und Anleger am Dienstag begeistert über die Ankündigung des ersten vollelektrischen Fahrzeuges des Unternehmens. Am Handelsplatz in Hongkong legte die Aktie um 12,5 Prozent zu.

Diese Kursgewinne wurden an der Börse in New York bestätigt und sogar auf 13,2 Prozent ausgebaut. Auch am Mittwoch verzeichnet Li Auto starke Kursgewinne, die Anteile verteuerten sich in Hongkong um weitere 7,7 Prozent. Damit haben die Anteile seit dem Jahreswechsel ein Viertel an Wert gewonnen.

Fazit: Wachstum dürfte anhalten

Die Kursgewinne der vergangenen Tage sind fundamental durchaus gerechtfertigt, denn das Unternehmen bietet dank seiner hohen Profitabilität eine deutlich niedrigere Bewertung als viele seiner Konkurrenten.

Zwar ist die Aktie mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 alles andere als ein Schnäppchen. Das Unternehmen überzeugt aber durch seine gute finanzielle Gesundheit, die durch hohe Barreserven und einen starken Cashflow ermöglicht wird.

Mit seiner verbreiterten Modellpalette befindet sich das Unternehmen außerdem in einer guten Position, weitere Marktanteile zu gewinnen, was für ein beschleunigtes Wachstum sorgen könnte. Anlegerinnen und Anleger sollten eine Risikoposition erwägen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion