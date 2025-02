Der Brustkrebsimpfstoff von Anixa Biosciences wurde in der Nachrichtensendung „America Reports“ auf dem TV-Sender Fox News präsentiert

SAN JOSE, Kalifornien, 25. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Brustkrebsimpfstoff in der Nachrichtensendung „America Reports“ auf dem TV-Sender Fox News präsentiert wurde. Im Beitrag wurde darauf hingewiesen, dass der Impfstoff von Anixa das Potenzial hat, die Brustkrebsvorsorge zu revolutionieren, da die Krankheit so bereits im Frühstadium bekämpft werden kann.

Anixas Brustkrebsimpfstoff ist so konzipiert, dass er das Immunsystem darauf trainiert, Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren, bevor sie sich zu invasiven Tumoren entwickeln können. Der Impfstoff zielt auf das Laktationsprotein α-Laktalbumin ab, das nur in der Brust einer stillenden Frau exprimiert wird, nicht aber in anderen Lebensabschnitten oder in anderen Gewebearten. Wenn eine Frau jedoch an Brustkrebs erkrankt – dazu zählen sowohl triple-negativer Brustkrebs (TNBC) als auch andere Arten von Brustkrebs –, wird das α-Laktalbumin von vielen der bösartigen Zellen exprimiert. Eine Aktivierung des Immunsystems durch Impfung, um zytotoxische T-Zellen auf die Tumorzellen zu lenken, die dieses Protein exprimieren, könnte einen präventiven Immunschutz gegen neu entstehende Brusttumoren bieten, die α-Lactalbumin exprimieren.

„Es freut uns sehr, dass unser Brustkrebsimpfstoff in ‚America Reports‘ auf Fox News portraitiert wird. Diese Bekanntmachung auf nationaler Ebene rückt die Wichtigkeit der präventiven Krebsimmuntherapie stärker ins Bewusstsein der Menschen“, so Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. „Wir sind überzeugt, dass wir bedeutende Fortschritte erzielt haben und optimistisch, dass dieser Impfstoff die Häufigkeit von triple-negativem Brustkrebs und auch anderen Brustkrebsarten verringern kann.“

Die klinische Phase-I-Studie, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic durchgeführt und durch eine Zuwendung des US-Verteidigungsministeriums finanziert wird, liefert nach wie vor vielversprechende Fortschritte. Im Zuge der Aufnahme weiterer Patientinnen in alle drei Kohorten ist Anixa angesichts der positiven Datentrends, die zu beobachten sind, sehr zuversichtlich. Der Impfstoff zeigt ein starkes Sicherheitsprofil und wird von den Teilnehmerinnen gut vertragen; bei über 70 % der Patientinnen wurden protokolldefinierte Immunreaktionen beobachtet. Für 2025 ist der Beginn einer Phase-2-Studie in der neoadjuvanten Phase geplant, was einen wesentlichen Meilenstein in der laufenden Entwicklung des Impfstoffs darstellt.