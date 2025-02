American Tungsten Corp. reagiert auf potenzielle US-Zölle gegen Kanada und Mexiko

American Tungsten engagiert sich weiterhin dafür, die Ressourcenunabhängigkeit in den USA zu stärken. Wolfram wird von der US-Regierung als kritisches Mineral eingestuft, was auf seine Verwendung in Hochleistungsanwendungen, wie Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Hochleistungsfertigung zurückzuführen ist. Die potenziell auferlegten Zölle zeigen, wie strategisch wichtig es ist, inländische Quellen für entscheidende Industriemetalle in den USA zu sichern und somit die Notwendigkeit einer stabilen und autarken Lieferkette zu bekräftigen.

„Uns ist bewusst, wie sich die potenziellen Zölle auf unsere Branche und unsere Aktionäre auswirken könnten“, sagte Murray Nye, CEO von American Tungsten. „Doch als einer der wenigen Wolframproduzenten in den USA sind wir davon überzeugt, dass diese neueste Entwicklung die Bedeutung der inländischen Produktion unterstreicht, um Störungen in der Lieferkette abzumildern und die Abhängigkeit von ausländischen Importen zu verringern.“

Da kanadische und andere ausländische Lieferanten von Kostennachteilen konfrontiert werden könnten, erwartet das Unternehmen eine gestiegene Nachfrage seitens industrieller und staatlicher Käufer, die nach einer zuverlässigen, zollfreien Wolframversorgung suchen. Zusätzlich zu wirtschaftlichen Vorteilen werden American Tungstens geplante Betriebe zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu einem regionalen Wirtschaftswachstum im Bundesstaat Idaho führen.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekt IMA Mine erworben.