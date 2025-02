1 Top-Value-Dividenden-Aktie, die MSCI World, S&P 500 & DAX übertrifft

Defensive Aktien steigen zwar in Konjunkturaufschwüngen schwächer als Wachstumswerte, halten sich aber in Krisen meist umso besser. In Summe schneiden sie langfristig oft sogar besser als der breite Markt ab.

Diese Dauerläufer schütten zudem regelmäßig und im Laufe der Zeit steigende Dividenden aus, die zu einer weiteren Renditeverstetigung beitragen. Selbst Erfolgsinvestor Warren Buffett hält sie in seinem Portfolio. Dazu gehören derzeit beispielsweise Coca-Cola, Kraft-Heinz und Itochu.