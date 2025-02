ZTE erneut auf renommierter A-Liste des CDP für führende Klimamaßnahmen, stärkt seine globale Führungsrolle im Klimaschutz

SHENZHEN, China, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, ist in den CDP-Berichten 2024 erneut mit dem angesehenen CDP-Score A für führende Klimaschutzmaßnahmen ausgezeichnet worden. Das Unternehmen erreichte in mehreren Kategorien einen A-Score, unter anderem für Scope-1-, -2- und -3-Emissionen, Initiativen zur Emissionsreduzierung, kohlenstoffarme Produkte, Umweltpolitik und die Offenlegung von Risiken und Chancen. Diese Leistung unterstreicht das unerschütterliche Engagement von ZTE für Umwelttransparenz, nachhaltige Verfahren sowie seine tragende Wettbewerbsfähigkeit in der grünen Entwicklung.

CDP ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die das globale System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt. CDP verfügt über die weltweit größte Umweltdatenbank, und die CDP-Scores werden häufig verwendet, um Entscheidungen in den Bereichen Investitionen und Beschaffung zu treffen. Im Jahr 2024 erstatteten über 24.800 Unternehmen, die zwei Drittel der globalen Marktkapitalisierung repräsentieren, Bericht über das CDP über Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit. Unternehmen, die auf der „A-Liste" des CDP für Klimaschutz aufgeführt sind, werden als wichtige Akteure bei der Eindämmung des Klimawandels anerkannt, indem sie eine solide Strategie formulieren und mutige Maßnahmen ergreifen.

Als treibende Kraft der digitalen Wirtschaft nutzt ZTE digitale Kerntechnologien wie 5G, Big Data, Cloud Computing und KI, um einen umweltfreundlichen digitalen Weg zu ebnen und zum weltweiten wirtschaftlichen Übergang zur Dekarbonisierung beizutragen.

Für den grünen Betrieb hat ZTE grüne, intelligente Standorte entwickelt, um eine kohlenstoffarme Entwicklung durch umweltfreundliche Methoden im Büro, in der Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion zu erreichen. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen mehrere Initiativen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung eingeführt, die zu einer absoluten Stromeinsparung von 45 Mio. kWh und einer Reduzierung der Kohlenstoffemissionen nach Scope 1 und 2 um 13,4 % im Vergleich zum Vorjahr geführt haben. Zusätzlich erzeugten die Photovoltaikanlagen von ZTE 30 Millionen kWh Strom jährlich. Die vom Unternehmen selbst entwickelte „Carbon Visibility App" deckt 83 % der wichtigsten Kohlenstoffemissionskategorien und -daten ab.