Wie weiter nach Punktlandung?

Das bis Juni 2023 unter dem Namen Raytheon Technologies Corporation bekannte Unternehmen kam in 2022/2023 an der Hürde von 106,02 US-Dollar nicht vorbei und wurde mehrfach an dieser Stelle zur Unterseite abgewiesen, in der Folge fiel der Wert Ende 2023 auf rund 70,00 US-Dollar zurück. Dort startete jedoch eine ebenso überraschend starke Aufwärtsbewegung, die bis heute andauert und das Wertpapier in den Kurszielbereich um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement aufwärts geführt hatte. Dort angelangt, bildet sich womöglich in den kommenden Tagen ein Topping-Muster aus, welches den Wert in eine gesunde Konsolidierung schicken könnte.

