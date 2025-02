Börsen Update Europa - 25.02. - ATX stark +2,16 %

Der TecDAX steht bei 3.868,30 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.

Top-Werte: Nordex +4,73 %, HENSOLDT +3,64 %, United Internet +2,48 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,08 %, Nagarro -1,10 %, Elmos Semiconductor -1,04 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.455,03 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.

Top-Werte: Banco Santander +2,68 %, Bayer +2,41 %, BBVA +2,33 %

Flop-Werte: Schneider Electric -2,92 %, ASML Holding -1,64 %, Pernod Ricard -0,70 %

Der ATX bewegt sich bei 4.128,04 PKT und steigt um +2,16 %.

Top-Werte: OMV +2,38 %, Erste Group Bank +2,11 %, BAWAG Group +1,46 %

Flop-Werte: Andritz -0,97 %, DO & CO -0,60 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,51 %

Der SMI steht aktuell (13:59:52) bei 12.997,69 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Novartis +1,88 %, Nestle +1,33 %, Swiss Re +1,31 %

Flop-Werte: Sika -1,21 %, ABB -0,51 %, Partners Group Holding -0,44 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.090,76 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Societe Generale +3,42 %, Accor +2,27 %, ORANGE +1,87 %

Flop-Werte: Bureau Veritas -3,72 %, Schneider Electric -2,92 %, Publicis Groupe -1,23 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:52) bei 2.714,79 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,43 %, Telia Company +1,86 %, Nordea Bank Abp +1,45 %

Flop-Werte: ABB -0,51 %, Alfa Laval +0,19 %, Getinge (B) +0,30 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.903,00 PKT und verliert bisher -0,43 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,35 %, Coca-Cola HBC +1,16 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,01 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -4,02 %, Jumbo -1,90 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,57 %