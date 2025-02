Millennial Potash leitet Umwelt-Grundlagenstudien für sein Banio-Kali-Projekt in Gabun ein

25. Feb. 2025 – Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... - freut sich bekannt zu geben, dass es Terea Environmental mit Sitz in Libreville, Gabun, beauftragt hat, vorläufige Umweltgrundlagenstudien im Explorationsgebiet des Projekts durchzuführen. An verschiedenen Stellen der Explorationslizenz wurden Boden- und Wasserproben entnommen, um grundlegende Informationen zu erhalten, die dann in eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental Social Impact Assessment - ESIA) einfließen können, die für einen Antrag auf eine Bergbaulizenz erforderlich ist.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich, Terea zu beauftragen und unsere vorläufigen Umweltgrundlagenstudien für unser Banio-Kali-Projekt durchzuführen. Dieser erste Schritt wird in weitere Untersuchungen einfließen, wenn wir im Jahr 2025 eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung einleiten. Der Schutz der Umwelt ist für Millennial ein Hauptanliegen und ein Bereich, in dem wir uns mit der gabunischen Regierung gut abstimmen. Die Konsultationen mit dem Umweltministerium sind im Gange und werden dazu beitragen, unsere grundlegenden Studien zusammen mit den Beiträgen unseres Umweltberaters Environmental and Social Sustainability (ESS) so zu gestalten, dass die Einhaltung der internationalen Standards gewährleistet ist."

Die Wasserproben im Lagunengebiet im Zentrum der Lizenz werden zahlreiche Stellen flussabwärts und flussaufwärts des Camps und der Hauptexplorationsgebiete des Unternehmens sowie den Hauptkanal untersuchen, der von den Dorfbewohnern im größeren Lagunengebiet intensiv genutzt wird. Die Bodenproben werden sich auf Gebiete konzentrieren, in denen vor dem Erwerb des Projekts durch das Unternehmen bereits Explorationsaktivitäten stattgefunden haben, sowie auf Zufahrtsstraßen und in mehreren Gebieten innerhalb der Lizenz. Terea wird die vorläufigen Testarbeiten im ersten Quartal 2025 abschließen; die Laborergebnisse werden Anfang des zweiten Quartals 2025 erwartet. Die Daten aus beiden Probenahmeprogrammen werden Hintergrundinformationen über die Wasser- und Bodeneigenschaften vor der Erschließung des Projekts liefern. Die Probenahmen werden im Laufe des Jahres 2025 fortgesetzt, und zusätzliche Informationen werden aus der ebenfalls für 2025 geplanten Installation einer Wetterstation gewonnen

Seite 2 ► Seite 1 von 3