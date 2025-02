Integral Metals bereitet sich auf die Durchführung einer archäologischen Folgenabschätzung auf dem Projekt KAP im Vorfeld des Sommerbohrprogramms vor

Calgary, Alberta, 25. Februar 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma WSP Canada Inc. („WSP“) im Rahmen eines Letter of Engagement („LOE“) mit der Durchführung einer archäologischen Folgenabschätzung (Archaeological Impact Assessment - „AIA“) auf dem vollständig genehmigten Projekt KAP des Unternehmens in den kanadischen Northwest Territories beauftragt hat. Diese Bewertung ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Vorbereitungen des Unternehmens auf ein Bohrprogramm im Sommer 2025.

Die AIA wird von einem erfahrenen Archäologenteam von WSP geleitet, das die Feldarbeiten beaufsichtigen und die Einhaltung der behördlichen Vorschriften sicherstellen wird. Im ersten Schritt des Projekts wird ein Antrag für die Bewertung erstellt, der voraussichtlich im März eingereicht wird, und anschließend ein detaillierter Arbeitsplan erarbeitet, der als Leitfaden für die Bewertung im Vorfeld den Bohrungen dienen wird.

„Die Beauftragung mit WSP ist ein wichtiger Meilenstein, denn wir bereiten uns darauf vor, die Exploration auf dem Projekt KAP voranzutreiben“, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. „Da wir bereits über die Genehmigungen für das Projekt verfügen, besteht unser Schwerpunkt darin, den behördlichen Auflagen nachzukommen und gleichzeitig sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten verantwortungsvoll und unter Achtung des kulturellen Erbes absolviert werden. Wir sehen einer engen Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden im Zuge der weiteren Arbeiten entgegen.“

Das Projekt KAP ist ein äußerst höffiges Explorationsziel mit historischen geochemischen und geophysikalischen Anomalien; unter anderem gibt es hier Hinweise auf eine Anreicherung von Zink, Gallium und Germanium, die eine weitere Untersuchung anhand geologischer Probenahmen und Bohrungen rechtfertigen. Durch die proaktive Durchführung einer AIA stellt Integral Metals die Einhaltung der Vorschriften sicher und treibt zugleich die Exploration in einer umwelt- und sozialverträglichen Weise voran.