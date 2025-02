Plusgrade, Capital One und JetBlue starten gemeinsam ein neues Prämientransferprogramm Mit der branchenführenden Technologie von Plusgrade für den Austausch von Treuepunkten bietet diese Partnerschaft Karteninhabern eine einfache und nahtlose Möglichkeit, ihre Prämien in Reisen umzuwandeln.Capital One Miles-Karteninhaber können ihre …