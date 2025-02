Digitalisierung treibt Wandel in der Verlagsbranche voran - KI und E-Paper im Fokus

Berlin (ots) - Die digitale Transformation der Verlagsbranche schreitet weiter

voran. Dies zeigt die aktuelle Trendumfrage 2025 von Bundesverband

Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und dem Beratungsunternehmen

Highberg (vormals Schickler). Die Studie, die zum elften Mal durchgeführt wurde,

bietet einen umfassenden Einblick in die zentralen Entwicklungen und

Herausforderungen der Zeitungs- und Digitalverlage in Deutschland.



Digitaler Umsatz wächst zweistellig - Print weiterhin unter Druck





Die Verlage erwarten weiterhin ein zweistelliges Wachstum im Digitalbereich.Insbesondere Paid Content und das E-Paper entwickeln sich zu tragenden Säulender Monetarisierungsstrategie. Während Print-Auflagen und Vertriebserlöse weiterzurückgehen, verzeichnen digitale Abonnement-Modelle eine stabile Nachfrage.Ähnlich am Werbemarkt: Während Print leicht verliert, wächst auch hier dasdigitale Geschäft. Trotz der Herausforderungen im klassischen Geschäftsfeldblicken zwei Drittel der Verlage optimistisch in die Zukunft.Drei zentrale Trends prägen die BrancheDie Ergebnisse der Umfrage zeigen drei dominierende Themen für 2025:1. Redaktion: Geschwindigkeit und Transformation2. Nachrichtenformate entwickeln sich dynamisch weiter: Live-Berichterstattung,Wochenrückblicke und Evergreen-Inhalte spielen eine zunehmend wichtigeRolle.3. Exklusive Newsletter gewinnen an Bedeutung und verstärken die Leserbindung.4. Produkt: Das E-Paper gewinnt an Bedeutung5. Das E-Paper hat sich von einer Übergangslösung zu einer mittelfristigwichtigen Säule des Digitalgeschäfts entwickelt.6. Die Mehrheit der Verlage plant, interaktive Elemente im E-Paper zuintegrieren, um die Nutzererfahrung weiter zu optimieren.7. Künstliche Intelligenz: Automatisierung und Herausforderungen8. 42 % aller administrativen Tätigkeiten in Verlagen sollen in Zukunft durchKI automatisiert werden.9. Besonders in den Redaktionen kommt KI verstärkt zum Einsatz, etwa zurUmwandlung von Polizeimeldungen oder zur Personalisierung von Inhalten.10. KI ist das größte Investitionsfeld im Bereich Technologie. Die Hälfte derVerlage entwickelt bereits eigene KI-Tools. Andere Verlage setzen ganz oderteilweise auf externe Lösungen.11. Über die Hälfte der Verlage sieht sich gut bis sehr gut aufgestellt für denEinsatz von KI; zugleich nimmt die Aufgeschlossenheit gegenüber KI ab.Live-Journalismus und Events gewinnen an BedeutungEin weiterer wichtiger Trend ist die zunehmende Verzahnung von Journalismus undLive-Formaten. Immer mehr Verlage setzen auf Events, Live-Streams undPop-up-Redaktionen, um ihre Leserschaft interaktiver einzubinden. Beispiele wieder Live-Journalismus des Handelsblatts, das Rocketeer Festival oder dieGrowmorrow-Veranstaltung der Nordwest Mediengruppe zeigen, wie sich Verlage neueGeschäftsfelder erschließen.Fazit: Verlage setzen auf digitale Monetarisierung und InnovationDie Ergebnisse der Trendumfrage zeigen deutlich, dass die Verlage den digitalenWandel aktiv gestalten. E-Paper, Paid Content und KI sind die zentralenInnovationsfelder, während Live-Formate und Events neue Wachstumschancen bieten.Zitate :Katrin Tischer , Geschäftsführerin BDZV: "Der BDZV wird seine Mitgliederweiterhin dabei unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen und dieTransformation der Branche aktiv zu begleiten."Dr. Christoph Mayer , Partner Highberg: "Während im letzten Jahr KI noch imExperimentiermodus war, wird 2025 das Jahr der Operationalisierung von KI. VieleVerlage haben sich für die Redaktion spezialisierte Tools gebaut, mit denen siebereits heute deutliche Effizienzverbesserungen schaffen. Die freiwerdendenKapazitäten nutzen die Verlage meist, um zum Beispiel verstärkt in dieBerichterstattung zu investieren."Die Charts finden Sie auf https://www.bdzv.de zum Download.Pressekontakt:Anja PasquayLeiterin KommunikationTelefon: 030/726298-214E-Mai mailto:pasquay@bdzv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6936/5978523OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.