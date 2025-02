Aaron Brück und Philipp Boros von der Seals Group erklären, warum die Kommunikation mit Endkunden so wichtig ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oldenburg (ots) - Die Trendwende in der Energiewirtschaft ist richtig undwichtig - auch, wenn um Aufmerksamkeit buhlende Medien mit reißerischenSchlagzeilen für gemischte Gefühle hinsichtlich der Energiewende sorgen. AlsGründer und Geschäftsführer der Seals Group GmbH haben Aaron Brück und PhilippBoros sich auf den Vertriebserfolg von Energieversorgern spezialisiert undappellieren an die Branche: Um die Energiewende erfolgreich voranzutreiben,braucht es jetzt Aktion, Dialog und Information. Was eine gelungeneKommunikation ausmacht und von welchen Lösungen ihre Kunden profitieren,erfahren Sie hier.Obwohl das Thema Energiewende präsenter und wichtiger ist denn je, hat es in denvergangenen Jahren einen negativen Beigeschmack bekommen. Die einst positive undmotivierende Idee, die die Menschen wieder zuversichtlich in Richtung Zukunftblicken lassen hat, ist von unzähligen negativen Medienberichten und einer Flutvon Fehlinformationen zu einem Thema geworden, dem mittlerweile viel Argwohnzukommt. Angsteinflößende Schlagzeilen und die wiederkehrende Botschaft, dassdie Energiewende kompliziert und teuer sei, haben ein Negativdenken in denKöpfen der Kunden verankert, das sich in einer destruktiven Abwärtsspiraleäußert. "Weil Medien wichtige Multiplikatoren und essenzielleInformationsquellen für Kunden sind, ist die Gefahr, die von gezielterDesinformation ausgeht, groß", warnt Aaron Brück, Geschäftsführer der SealsGroup. "Umso wichtiger ist es jetzt, das negative Denken zu unterbrechen. AlsDreh- und Angelpunkt der Energiewende sind es die Energieversorger und dieStadtwerke, die jetzt eingreifen müssen.""Weil Kunden den Stadtwerken oft ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringen,befinden sich die Energieversorger in einer guten Ausgangsposition, um in denAustausch mit ihren Kunden zu kommen", fährt sein Geschäftspartner Philipp Borosfort. "Hier ist eine passende, dialogbasierte Kommunikation entscheidend, um dieKunden an ihrem aktuellen Standpunkt abzuholen." Mit der Seals Group haben dieVertriebsexperten es sich zur Aufgabe gemacht, die Trendwende in derEnergiewirtschaft am Markt, beim Energieversorger und beim Kunden zu begleitenund die Transformation erfolgreich mitzugestalten. Als Bindeglied zwischen denStadtwerken und dem Endkunden, aber auch dem Markt und den politischen Hürdenhelfen sie den Vertriebsleitern von Energieversorgern und Stadtwerken mitindividuellen Strategien dabei, ihre Ziele zu erreichen, indem sie derenVertriebsaktivitäten komplett oder in Teilen übernehmen. Mit jahrelangerErfahrung in der Energiebranche, einer umfassenden Expertise in Vertriebsthemenund einem hochqualifizierten Team identifizieren Aaron Brück und Philipp Boros