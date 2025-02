2024 Trends in der Service-Lieferkette und Ausblick 2025

Zweistellige Inflationsraten in der Service-Lieferkette zwingen Unternehmen dazu, ihre Bestände zu reduzieren, die Bestandsgeschwindigkeit zu erhöhen und das Serviceniveau inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheit aufrechtzuerhalten.

AUSTIN, Texas, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Baxter Planning, der führende Anbieter der Service-Lieferkettentechnologie (SSC) hat heute seine Einblicke in die Service-Lieferkette (Service Supply Chain Industry Insights) veröffentlicht: „2024 Year in Review & 2025 Projections". Dieser bietet kritische Einblicke in die Auswirkungen von Inflation, Nachfragetrends und Bestandsstrategien, welche die SSC-Branche prägen.