Europagericht prüft Melonis 'Albanien-Modell'

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Am Europäischen Gerichtshof ist das Verfahren über das umstrittene "Albanien-Modell" von Italiens rechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in die Schlussphase gegangen. In dem Streit über die schnelle Abschiebung von Mittelmeer-Flüchtlingen hörte die Große Kammer jetzt in einer mündlichen Verhandlung die beteiligten Parteien an. Im nächsten Schritt will Generalanwalt Jean Richard de la Tour am 10. April ein unverbindliches Rechtsgutachten zu dem Fall vorlegen. Ein Urteil wird dann im Mai oder Juni erwartet. Einen festen Termin dafür gibt es noch nicht.

In dem Verfahren muss der Europäische Gerichtshof (EuGH) klären, ob - und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen - über Asylanträge in Lagern außerhalb der EU entschieden werden darf. Die Entscheidung wird vor allem in Italien, aber auch von vielen anderen EU-Regierungen mit Spannung erwartet. Meloni ist die erste europäische Regierungschefin, die in einem Nicht-EU-Land für viele Millionen Euro Lager finanziert hat. Die beiden Einrichtungen in Albanien stehen seit der Eröffnung im Oktober allerdings praktisch immer leer, weil italienische Gerichte die Pläne gestoppt haben. Abgeschoben wurde von dort bislang niemand.